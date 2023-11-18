رياضة

خنق وضرب ومشاجرات.. سجلّ ميسي "الأسود" في الملاعب

Argentina's Lionel Messi, second left, argues with Uruguay's Mathias Olivera, during a qualifying soccer match for the FIFA World Cup 2026 at La Bombonera stadium in Buenos Aires, Argentina, Thursday, Nov. 16, 2023. (AP Photo/Gustavo Garello)
ليونيل ميسي يخرج عن طوعه ويشتبك مع مانويل أوغارتي لاعب منتخب أوروغواي (أسوشيتد برس)
18/11/2023

دخل ليونيل ميسي في اشتباك مع مانويل أوغارتي، خلال مباراة منتخب الأرجنتين مع نظيره الأوروغواني، فجر أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وجاء رد فعل الأسطورة الأرجنتينية عنيفا بعد تدخل قوي من لاعب الأوروغواي، ليشتبك معه، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين للفصل بينهما تجنبا لتطور الأمور.

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هذه الحادثة، أعادت إلى الأذهان سلسلة من الاشتباكات والمناوشات لـ"البولغا" مع المدربين واللاعبين، عندما كان مع فريقه السابق برشلونة أو مع المنتخب الأرجنتيني.

صدامه مع فان غال مدرب منتخب هولندا

خلال فوز الأرجنتين الصعب على هولندا بربع نهائي كأس العالم عام 2002 في قطر، توجه ميسي نحو المدرب لويس فان غال للاحتفال بطريقة مستفزة أثارت غضب الفني الهولندي الذي دخل معه في نقاش حاد.

إهانته فيغورست لاعب منتخب هولندا

كان فوت فيغورست -مهاجم منتخب هولندا الملقب بـ"الطواحين"- ينتظر ميسي لاستبدال القميص معه، لكن "البرغوث" أهانه بكلمات لاذعة وقال له: "إلى ماذا تنظر أيها الأبله؟ اذهب من هنا".

خنق الفرنسي مابو يانغا مبيوا

وفي عام 2015، خلال مباراة بين برشلونة وروما الإيطالي، قام ميسي بخنق مدافع الفريق الإيطالي مابو يانغا-مبيوا، الذي انحنى برأسه ولامس رأس الأرجنتيني.

Spain Soccer Barcelona's Lionel Messi, right, and Roma’s Mapou Yanga-Mbiwa get involved in a scuffle during the Joan Gamper trophy soccer match between FC Barcelona and AS Roma at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Wednesday, Aug. 5, 2015. (AP Photo/Francisco Seco)
ميسي (يمين) فقد أعصابه وخنق مدافع روما الإيطالي السابق مابو يانغا-مبيوا (أسوشيتد برس)

أول بطاقة حمراء لميسي

وبعد 520 مباراة مع فريقه السابق برشلونة، حصل الأسطورة الأرجنتينية المعروف بهدوئه على البطاقة الحمراء الأولى، وكان ذلك عام 2021 ضدّ أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وفي تلك الحادثة، اعتدى ميسي بالضرب على اللاعب أسيير فيلاليبر ليحصل على البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته.

اشتباكه مع سيرجيو راموس

قبل ثوان من نهاية الشوط الأول في مباراة الكلاسيكو، اشتبك ميسي نجم برشلونة السابق مع سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد السابق.

وحدث الاشتباك بين اللاعبين، بعد أن تلقى ميسي ضربة قوية من راموس على مستوى الوجه.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية