خنق وضرب ومشاجرات.. سجلّ ميسي "الأسود" في الملاعب

دخل ليونيل ميسي في اشتباك مع مانويل أوغارتي، خلال مباراة منتخب الأرجنتين مع نظيره الأوروغواني، فجر أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وجاء رد فعل الأسطورة الأرجنتينية عنيفا بعد تدخل قوي من لاعب الأوروغواي، ليشتبك معه، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين للفصل بينهما تجنبا لتطور الأمور.

هذه الحادثة، أعادت إلى الأذهان سلسلة من الاشتباكات والمناوشات لـ"البولغا" مع المدربين واللاعبين، عندما كان مع فريقه السابق برشلونة أو مع المنتخب الأرجنتيني.

صدامه مع فان غال مدرب منتخب هولندا

خلال فوز الأرجنتين الصعب على هولندا بربع نهائي كأس العالم عام 2002 في قطر، توجه ميسي نحو المدرب لويس فان غال للاحتفال بطريقة مستفزة أثارت غضب الفني الهولندي الذي دخل معه في نقاش حاد.

إهانته فيغورست لاعب منتخب هولندا

كان فوت فيغورست -مهاجم منتخب هولندا الملقب بـ"الطواحين"- ينتظر ميسي لاستبدال القميص معه، لكن "البرغوث" أهانه بكلمات لاذعة وقال له: "إلى ماذا تنظر أيها الأبله؟ اذهب من هنا".

Can’t believe almost seven months have passed since Messi gave us the iconic ‘Camera wowo’ pic.twitter.com/xeLUlEsSKr — Tammy🐘 (@Tammy_angel12) July 19, 2023

خنق الفرنسي مابو يانغا مبيوا

وفي عام 2015، خلال مباراة بين برشلونة وروما الإيطالي، قام ميسي بخنق مدافع الفريق الإيطالي مابو يانغا-مبيوا، الذي انحنى برأسه ولامس رأس الأرجنتيني.

أول بطاقة حمراء لميسي

وبعد 520 مباراة مع فريقه السابق برشلونة، حصل الأسطورة الأرجنتينية المعروف بهدوئه على البطاقة الحمراء الأولى، وكان ذلك عام 2021 ضدّ أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

وفي تلك الحادثة، اعتدى ميسي بالضرب على اللاعب أسيير فيلاليبر ليحصل على البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته.

اشتباكه مع سيرجيو راموس

قبل ثوان من نهاية الشوط الأول في مباراة الكلاسيكو، اشتبك ميسي نجم برشلونة السابق مع سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد السابق.

Iturralde González (AS resident referee) reviewed the incident between Ramos – Messi and decided that Ramos should have seen a red card. [as] pic.twitter.com/kqGaoBPnJc — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 3, 2019

وحدث الاشتباك بين اللاعبين، بعد أن تلقى ميسي ضربة قوية من راموس على مستوى الوجه.