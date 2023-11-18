راموس يكشف سر عدم توقيعه على قميص ريال مدريد

تعرض سيرجيو راموس لاعب إشبيلية والنجم السابق لريال مدريد لانتقادات من بعض أنصار الريال بعد ظهور مقطع فيديو له على منصة "إكس" وهو يرفض التوقيع على قميص الفريق الملكي.

فبعد حصة تدريبية، شوهد راموس في مقطع فيديو وهو داخل سيارته عند مخرج مدينة إشبيلية الرياضية يوقع على قمصان إشبيلية وباريس سان جيرمان، لكنه رفض التوقيع على قميص ريال مدريد.

وحقق الفيديو انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة من الهجوم على قائد ريال مدريد السابق من جماهير الملكي.

Antes de ese momento ya le había firmado unas 6 camisetas del @realmadrid.

Y luego es gente que las subasta o vende en Internet… https://t.co/viiEsZu0r5 — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 18, 2023

وردا على هذا الهجوم اضطر راموس (37 عاما) للدفاع عن نفسه وتوضيح الحقيقة من خلال تغريدة على موقع "إكس" قال فيها "قبل تلك اللحظة كنت قد وقعت بالفعل على نحو 6 قمصان لريال مدريد، ومن ثم هناك أشخاص يبيعونها بالمزاد العلني، أو يبيعونها عبر الإنترنت".

وراموس ليس أول لاعب يهاجم المشجعين لاستخدامهم هذه القمصان الموقعة لبيعها من أجل الربح. فقد تعرض جواو كانسيلو لحادث مماثل في وقت سابق من الموسم مع بعض جماهير برشلونة.