تصفيات يورو 2024.. إيطاليا على بعد نقطة من التأهل وإنجلترا تعزز صدارتها

باتت إيطاليا على بعد نقطة واحدة من بلوغ نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقررة في ألمانيا، بفوزها على مقدونيا الشمالية 5-2 الجمعة في روما بالجولة السابعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل ماتيو دارميان (17) وفيديريكو كييزا (41 و45+3) وجاكومو راسبادوري (81) وستيفان الشعراوي (90+3) أهداف إيطاليا التي أهدر لها لاعب الوسط جورجينيو ركلة جزاء في الدقيقة 40، وياني أتاناسوف (52 و74) هدفي مقدونيا الشمالية.

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى 13 نقطة واستعادت المركز الثاني بفارق المواجهة المباشرة من أوكرانيا التي تلتقيها في مباراة حاسمة الثلاثاء المقبل، على ملعب باي أرينا في مدينة ليفركوزن الألمانية.

وتحتاج إيطاليا إلى التعادل فقط لتبلغ يورو 2024 وبالتالي الدفاع عن لقبها في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز 2024، وذلك لفوزها بأرضها على أوكرانيا 2-1 في 12 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت إيطاليا توجت باللقب في النسخة الأخيرة بفوزها على إنجلترا بملعبها بركلات الترجيح عام 2021.

وشكلت مقدونيا الشمالية عقدة لإيطاليا في السنوات الأخيرة، فقد حرمتها هذه الدولة المغمورة على خريطة كرة القدم الأوروبية من بلوغ نهائيات مونديال روسيا عام 2018.

وتكرر الأمر عندما خسر الأزوري نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر 2022 أمام مقدونيا الشمالية بهدف متأخر من ألكساندر ترايكوفسكي في الدقيقة 92.

إنجلترا تعزز صدارتها

وعززت إنجلترا التي كانت ضامنة البطاقة الأولى للمجموعة صدارتها برصيد 19 نقطة بعد فوزها على مالطا 2-0.

واحتاج منتخب "الأسود الثلاثة" إلى هدف بالنيران الصديقة سجله إنريكو بيبي خطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة لافتتاح التسجيل، قبل أن يضيف هدافه التاريخي هاري كين الثاني (75).

بيبي يمنح المنتخب الإنجليزي هدف التقدم بالخطأ في مرماه#تصفيات_أمم_أوروبا #Euro2024Qualifiers pic.twitter.com/WO3zoiWMvu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 17, 2023

وألغى الحكم هدفا للاعب وسط أرسنال ديكلان رايس بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 78.

وبدأ المدرب غاريث ساونغيت المباراة بتشكيلة قوية لا سيما في خط الهجوم بقيادة كين الذي يتألق في صفوف بايرن ميونيخ الألماني والجناحين ماركوس راشفورد وفيل فودن.

في المقابل، غاب لاعب وسط ريال مدريد جود بيلينغهام الذي اختير أفضل لاعب واعد في العام بنيله جائزة الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وذلك بداعي الإصابة.