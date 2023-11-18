تقارير: المغربي "بن عطية" مديرا رياضيا لأولمبيك مرسيليا الفرنسي

يعود اللاعب الدولي المغربي مهدي بن عطية إلى ناديه القديم أولمبيك مرسيليا؛ لكن بصفته مديرا رياضيا هذه المرة، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ليحل محل خافيير ريبالتا المنتهية ولايته.

ووفقا لموقع "آر إم سي سبورت" الفرنسي، فإن مدافع يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق بن عطية هو أولوية أولمبيك مرسيليا ليحل محل خافيير ريبالتا المنتهية ولايته.

وبحسب المعلومات التي أوردها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإنه تم التوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين بينما سيجري التوقيع على كافة الوثائق بداية الأسبوع المقبل قبل إضفاء الطابع الرسمي عليها.

وأنهى بن عطية البالغ من العمر 36 عاما مسيرته الكروية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وخاض بن عطية تجربة كروية على مستوى عالٍ جدا بدأها في مرسيليا بين عامي 2004 و2008.

كما لعب المدافع السابق مع العديد من الأندية في مسيرته؛ منها روما وبايرن ميونخ ويوفنتوس والدحيل قبل أن ينهي مسيرته في نادي "فاتح قراغمرك" في تركيا.

وخلال مسيرته كلاعب كرة قدم محترف، لعب بن عطية 401 مباراة سجل خلالها 25 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.