بلماضي: الجزائر تسعى لتعويض خيبة أمل الغياب عن مونديال قطر 2022

شدد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري على ضرورة تعويض خيبة الأمل عقب الغياب عن كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بالتأهل للنسخة المقبلة في 2026.

وتستعد الجزائر لمواجهة موزامبيق خارج أرضها -غدا الأحد- ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في 2026.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي اليوم السبت "عدم التأهل إلى كأس العالم في قطر 2022، كان مخيبا للغاية سواء للشعب الجزائري أو اللاعبين وحتى الجهاز الفني".

وأضاف "هذا أصبح من الماضي، والآن أمامنا كأس العالم 2026 التي نريد المشاركة فيها. بدأنا التصفيات وسنلعب غدا ثاني مبارياتنا خارج الديار، ومن المهم الخروج بنتيجة إيجابية".

وسجل المهاجمان بغداد بونجاح وإسلام سليماني في انتصار سهل للجزائر 3-1 على الصومال في مستهل التصفيات على ملعب نيلسون مانديلا في براقي بالجزائر العاصمة يوم الخميس الماضي.

وأضاف بلماضي أن مواجهة موزامبيق ستكون صعبة، وأوضح "سنخوض غدا مباراة صعبة أمام منافس نحترمه كثيرا. بدأ الفريقان التصفيات بانتصار في الجولة الأولى. منتخب موزامبيق يريد الفوز، لأنه سيلعب على أرضه، وهو ما يجعل المباراة صعبة".

وتملك منتخبات موزامبيق وغينيا والجزائر 3 نقاط بعد افتتاح التصفيات بالفوز، بينما لا تزال بوتسوانا وأوغندا والصومال بدون نقاط.

وتغلبت موزامبيق 3-2 خارج أرضها على بوتسوانا، في حين فازت غينيا 2-1 على ضيفتها أوغندا.

وأكد المهاجم محمد الأمين عمورة جاهزية الفريق الجزائري لخوض مباراة الجولة الثانية أمام موزامبيق.

وقال عمورة "نحن مستعدون لمواجهة منتخب موزامبيق الذي يملك لاعبين جيدين. كان استعدادنا للمباراة جديا بقيادة المدرب والجهاز الفني، وسنُسعد الشعب الجزائري".

وأضاف "نستعد للمباراة مثل باقي المباريات. الشعب الجزائري ينتظر هذه المباراة بشغف وهدفنا إسعاده ورفع الراية الوطنية عاليا".