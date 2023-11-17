"النجوم المنسيون" يكبدون أندية البريميرليغ 15 مليون دولار في الدقيقة

يمتلك كل ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نجما بالكاد شارك لدقائق قليلة في الموسم الكروي الحالي أو لم يظهر على الإطلاق، ويعود سبب ذلك إما لكونه منبوذا من مدربه، وإما أنه لا يتماشى مع الاختيارات التكتيكية، ليصبح بالتالي لاعبا منسيا وحبيس دكة الاحتياط لفترات طويلة.

في الموسم الحالي، أهدرت الأندية الإنجليزية مثل أرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول وأستون فيلا، ثروة طائلة تقدر بنحو 12 مليون جنيه إسترليني (نحو 15 مليون دولار)، تكبدتها الأندية نظير كل دقيقة جلس فيها "النجوم المنسيون" على مقاعد البدلاء.

وضمت قائمة أغلى اللاعبين البدلاء أسماء بارزة مثل كليمان لونغليه مدافع أستون فيلا وفان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد وسيدريك سواريس لاعب أرسنال وهوغو لوريس حارس مرمى توتنهام وغيرهم.

كليمان لونغليه – أستون فيلا

نال المدافع الفرنسي الشرف غير المرغوب فيه لأغلى لاعب بديل في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتقاضى لونغليه المنتقل من برشلونة على سبيل الإعارة 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، إلا أنه قليل الظهور في تشكيلة المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي فضل عليه باو توريس وإزري كونسا.

دوني فان دي بيك – مانشستر يونايتد

عانى لاعب خط الوسط، البالغ من العمر 26 عاما، من الإصابات منذ انتقاله إلى أولد ترافورد في عام 2020 قادما من أياكس أمستردام الهولندي، وفشل لحدّ الآن في ترك انطباع تحت قيادة 3 مدربين مختلفين.

ورغم نجاحهما معا في أياكس، فإن إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الحالي لم يمنح دي بيك فرصة اللعب كثيرا، لذلك يبدو أن وقت اللاعب في يونايتد أوشك على النهاية مع وجود أخبار تربطه بالانتقال إلى غلطة سراي وفنربخشة.

سيدريك سواريس – لاعب أرسنال

يبدو أن امتلاك ميكيل أرتيتا لمجموعة من المواهب الدفاعية دفعه لتجاهل سيدريك هذا الموسم. وحتى الإصابة طويلة الأمد لغورين تيمبر لم تساعد اللاعب الإسباني، الذي كلف "المدفعجية" أكثر من مليون جنيه إسترليني.

فريزر فورستر – توتنهام

حارس مرمى إنجلترا السابق هو احتياطي لغولييلمو فيكاريو، ومن المرجح أن يظل في هذا الدور بفضل المستوى الرائع للإيطالي.

ومع ذلك، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 35 عاما يتقاضى راتبا ضخما، حيث يكسب 75 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مقابل صفر دقيقة لعب.

ماكسويل كورنيه – وستهام

كانت بداية كورنيه مع وستهام واعدة جدا لكن اللاعب البالغ من العمر، 27 عاما، أصيب في ربلة الساق أبعدته لمدة 5 أشهر. وعلى الرغم من حصوله على 65 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، يكافح الجناح لاستعادة مكانه في الفريق ولعب دقيقة واحدة فقط مع "الهامرز" هذا الموسم.

هوغو لوريس – توتنهام

أهدر توتنهام ما يقرب من 2.5 مليون جنيه إسترليني، على حراس المرمى غير المستخدمين، وتم احتساب القيمة من خلال أرباحهم لكل دقيقة لعب.

ومن بين اللاعبين البدلاء المكلفين لخزينة النادي يوجد الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس الذي تحول من الحارس رقم واحد إلى منبوذ تحت قيادة المدرب أنجي بوستيكوغلو.

ومن المؤكد أن اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، سيكلف توتنهام الملايين إلى حين انتهاء عقده.