وصفوا بـ"القذرين".. اللاعبون الأكثر ارتكابا للمخالفات في البريميرليغ

وصفت الصحافة الإنجليزية بعض لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بـ "القذرين" لكونهم يقعون في المحظور كثيرا ويرتكبون أخطاء عديدة ومتكررة خلال المباريات، مما جعل معدل أخطائهم مرتفعا مقارنة ببقية المدافعين في "البريميرليغ"، وهو ما ساهم في تلقي شباك أنديتهم لـ 22 هدفا هذا الموسم.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن"، فإن 9 لاعبين تصدروا قائمة الأكثر ارتكاباً للمخالفات في الدوري، وجاء لاعب تشلسي كونور كاراغر (23 عاما) في صدارة القائمة برصيد 26 مخالفة قام بها خلال 12 مباراة في الدوري الإنجليزي أي بمعدل 2.1 خطأ في المباراة الواحدة.

قائمة "أقذر" اللاعبين أيضا، ضمت عبد الله دوكوري لاعب إيفرتون، ومدافع توتنهام ديستني أودوجي، وجواو غوميز لاعب ولفرهامبتون.

وحصل دوركور على 3 إنذارات بينما تلقى غوميز 4. لكن أودوجي تغلب عليهما بـ4 بطاقات صفراء وطرد خلال هزيمة توتنهام 4-1 أمام تشلسي في وقت سابق من هذا الشهر.

أما بقية اللاعبين فهم متعادلون برصيد 21 خطأ لكل منهم، وهذا يشمل نجم لوتن تاون، مارفيلوس ناكامبا، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر المنضم إلى ليفربول الصيف الماضي قادما من برايتون مقابل 35 مليون جنيه إسترليني. كما حصل ماك أليستر على 5 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة في 11 مباراة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الأكثر ارتكابا للمخالفات في الدوري الإنجليزي: