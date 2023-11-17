انضمام فينيسيوس وكامافينغا إلى قائمة المصابين في ريال مدريد

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة استبعاد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد من تشكيلة المنتخب لمباراته في تصفيات كأس العالم أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء بسبب إصابة في الفخذ.

وغادر فينيسيوس الملعب مصابا خلال خسارة البرازيل 2-1 أمام كولومبيا أمس الخميس وأكدت فحوصات لاحقة وجود إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

كما تعرّض لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الفرنسي الدولي إدواردو كامافينغا، لقطع في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، حسب ما كشف النادي الملكي الجمعة.

وجاء في بيان ريال على موقعه الرسمي "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينغا من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبيّن أنه يعاني من قطع في الرباط الجانبي لركبته اليمنى. نترقّب المزيد من التطورات".

وتعرّض كامافينغا (21 عامًا) للإصابة خلال حصة تدريبية مع المنتخب الفرنسي أمس الأول الأربعاء قبل أن يترك معسكر "الديوك" متجهًا إلى مدريد للخضوع للاختبارات.

ولم يكشف الملكي عن مدة غيابه عن الملاعب التي من المتوقع ألا تقل عن شهرين حسب التقديرات الأولية. وبالتالي سيغيب كامافينغا عن مباريات عدّة في الدوري الإسباني، ناهيك عن الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

التقرير الطبي لكامافينجا#ريال_مدريد — ريال مدريد (@realmadridarab) November 17, 2023

كما سيغيب كامافينغا عن مواجهتي منتخب بلاده أمام ضيفه جبل طارق السبت في نيس، ومضيفه المنتخب اليوناني الثلاثاء المقبل في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أوروبا 2024.

وينضم كامافينغا إلى قائمة طويلة من اللاعبين المصابين في "الميرينغي" تشمل مواطنه أوريليان تشواميني الذي أصيب في لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيدر ميليتاو.