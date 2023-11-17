سليماني يعادل رقما قياسيا لدروغبا وإيتو بتصفيات المونديال الأفريقية

تمكن هداف المنتخب الجزائري إسلام سليماني من معادلة رقم أسطورة منتخب ساحل العاج ديديه دروغبا، وصامويل إيتو نجم الكاميرون السابق والبوركينابي ميموني داغانو لأفضل هداف في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال بعد إحرازه هدفا بمرمى منتخب الصومال ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع سليماني لاعب نادي كوريتيبا البرازيلي رصيده إلى 18 هدفا ليتساوى مع دروغبا وإيتو في عدد الأهداف.

وجاء هدف سليماني من تسديدة رأسية، بعد ركلة ركنية نفذها لاعب فريق ليل الفرنسي آدم وناس.

وبإمكان سليماني اعتلاء الصّدارة لاحقا، خاصة وأن المنتخب الوطني الجزائري ما زالت تنتظره 9 مقابلات في تصفيات كأس العالم 2026.

ورفع سليماني رصيده إلى 44 هدفا بِألوان "منتخب محاربي الصحراء" مُتقدّما بِفارق 8 أهداف عن الوصيف عبد الحفيظ تاسفاوت.

وشهدت المواجهة التي دارت الخميس، رسالة تضامن من النجم إسلام سليماني الذي احتفل بالهدف الثالث الذي سجله لكتيبة جمال بلماضي في الدقيقة 80 من المباراة، برفع العلم الفلسطيني.

اللاعب الجزائري إسلام سليماني بعد تسجيله الهدف الثالث للجزائر 🇵🇸🇩🇿❤️ pic.twitter.com/bJymeFlH5u — #القدس_ينتفض (@arsenze1) November 16, 2023

وفاز المنتخب الجزائري على نظيره الصومالي بنتيجة 3-1 مساء الخميس، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر)، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل للجزائر كل من أحمد عبدالله عبدي بانو (ضد مرماه) في الدقيقة الثانية وبغداد بونجاح (د31) وإسلام سليماني (د80)، بينما قلص للضيوف يوسف عيسى (د65).

ولحساب نفس المجموعة، استهل منتخب موزمبيق التصفيات بفوز ثمين خارج الديار على حساب بوتسوانا بنتيجة 3-2.

وعلى ضوء هذه النتائج، تتصدر الجزائر وموزمبيق ترتيب المجموعة السابعة في انتظار اللقاء الثالث في نفس الجولة، حيث تستضيف غينيا منافستها أوغندا الجمعة بملعب بركان (المغرب)، بسب عدم اختيار كوناكري من طرف الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم (الكاف).