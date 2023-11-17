أستراليا تتبرع بجزء من عائد مباراتها مع فلسطين لغزة

يعتزم منتخب أستراليا التبرع بجزء من عائدات مباراته أمام نظيره الفلسطيني في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقرر إقامتها في مدينة الكويت الثلاثاء المقبل لصالح الجهود الإنسانية في قطاع غزة.

وسيتبرع المنتخب الأسترالي بمبلغ من 5 أرقام وسيُقدم من خلال صندوق لاعبي كرة القدم الأستراليين المحترفين.

وسيقدم التبرع إلى منظمة "أوكسفام"، في حين سيدفع الاتحاد الأسترالي لكرة القدم مبلغا مماثلا.

وكان من المقرر أن تقام مباراة منتخبي فلسطين وأستراليا في الضفة الغربية، لكن المسؤولين قرروا نقلها إلى ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ42، وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 11 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس.

وتتصدر أستراليا -التي تحتل المركز 27 عالميا والرابع آسيويا- مجموعتها في التصفيات بعد اكتساح بنغلاديش 7-صفر.

ويحتل المنتخب الفلسطيني، رقم 96 عالميا، المركز الثالث في المجموعة بعد التعادل مع لبنان.