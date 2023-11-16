نجوم كرة قدم يكسبون الملايين على الميدان وخارجه

تقدر مداخيل نجوم كرة القدم بالملايين بفضل مهارتهم وأدائهم على الملاعب، لكن بالنسبة للبعض هناك مداخيل أخرى يكسبونها لا تقل أهمية، مصدرها الإعجاب والوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف تحقيق أجراه موقع "اليابان-101" عن الأرقام التي يمكن أن يصل إليها النجوم الكبار في موسم 2023-2024 خارج الملعب من خلال المنشورات الدعائية على إنستغرام.

ويحلل التحقيق عدد المتابعين ومعدلات مشاركة اللاعبين الرئيسيين في دوري أبطال أوروبا لهذا العام، لتحديد المبلغ الذي يمكن أن يكسبه كل لاعب مقابل كل منشور ممول على شبكات التواصل الاجتماعي.

إليك العشرة الأوائل الذين يحصلون على أكبر قدر من الدخل

10- كاسيميرو: لدى لاعب خط وسط يونايتد 22.3 مليون متابع على إنستغرام. ويحصل مقابل كل منشور دعائي على نحو 12 ألف يورو، نظرا لأن نسبة التفاعل لديه تبلغ 1.23%.

9- إيرلينغ هالاند: يواصل النرويجي احتكار عدد المتابعات على أساس الأهداف. فعندما يكتب شيئا ما على إنستغرام لا يمر ذلك دون أن يلاحظه أحد أيضا، حيث يتابعه 36.7 مليون شخص. وتبلغ نسبة التفاعل فيه 1.96%، ووفقا للدراسة المذكورة أعلاه، يكسب هالاند ما يزيد قليلا على 12 ألفا و500 يورو لكل منشور دعائي.

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8- كيفن دي بروين: لدى لاعب السيتي الجديد 24.3 مليون متابع على إنستغرام ونسبة متابعة تبلغ 2.24%. وهذا يعني أن كل رسالة دعائية ينشرها قد تعني ربحا يبلغ حوالي 14 ألفا و500 يورو.

7- لوكا مودريتش: لم يفقد اللاعب الكرواتي المخضرم في ريال مدريد ارتباطه بمتابعيه، حيث إن لديه إجمالي 33.4 مليون على إنستغرام، وهو ما يمثل أكثر من 21 ألف يورو إذا نشر منشورات دعائية حيث يحظى بنسبة تفاعل تصل إلى 4.30%.

6- روبرت ليفاندوفسكي: مهاجم برشلونة لم يفقد حسه التهديفي. وقد أظهر ذلك في نهاية الأسبوع الماضي ضد ألافيس وأيضا في كل مرة يظهر فيها على إنستغرام. فلديه 35.5 مليون متابع. ووفقا للتحقيق، يمكنه كسب ما يقرب من 23 ألف يورو مقابل كل منشور دعائي، وذلك بفضل نسبة التفاعل التي تبلغ 2.76% بينه وبين معجبيه.

5- توني كروس: النجم السابق لريال مدريد يغزل خطوطًا رفيعة على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به. إنه رابع أكثر اللاعبين تأثيرًا، ولديه 43.5 مليون متابع على إنستغرام مع ربح محتمل يزيد قليلاً على 30 ألف يورو لكل منشور. إلى جانب راتب سنوي يبلغ حوالي 25 مليون يورو، لكن يتعين على كروس مشاركة حوالي 798 منشورًا مدعومًا ليحصل على راتبه السنوي.

4- أنطوان غريزمان: لدى لاعب أتلتيكو مدريد 41.3 مليون متابع على إنستغرام ومعدل تفاعل 0.43%، وهو ما يمكن أن يكسبه أكثر من 35.500 يورو لكل منشور دعائي. كما يحصل الفرنسي على أكثر من 12 مليونا سنويا، ويتعين على غريزمان نشر 343 منشور ليحصل على راتبه السنوي.

3- سيرجيو راموس: مع وجود 61.2 مليون متابع، تزيد أرباحه المحتملة على 54 ألف يورو.

2- بول بوغبا: يأتي في المركز الثاني لاعب خط وسط يوفنتوس، بول بوغبا، بـ61.4 مليون متابع على إنستغرام، وقد تصل أرباحه المحتملة لمنشور واحد على هذه الشبكة الاجتماعية إلى أكثر من 57 ألف يورو.

1- كيليان مبابي: يمتلك النجم الفرنسي 110 ملايين متابع على إنستغرام، وهو رسميا اللاعب صاحب أعلى دخل محتمل على إنستغرام. مع معدل تفاعل يبلغ 4.47%، وهو الأعلى بين العشرة الأوائل، ويمكن أن تصل أرباحه إلى ما يقرب من 86 ألف يورو لكل منشور.