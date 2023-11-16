لاعبون ارتفعت قيمتهم السوقية باضطراد خلال أشهر

تقتحم مواهب كروية جديدة عالم المال والرياضة، بعدما أدى تطورهم الكروي وتقديمهم مستويات استثنائية إلى زيادة كبيرة في قيمتهم السوقية، لدرجة أن بعضهم تضاعفت قيمته.

واللافت أن معظم اللاعبين لا يزالون في بدايات مسيرتهم الكروية ولديهم الكثير ليقدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم إذا حافظوا على مستواهم واستمراريتهم.

واللاعبون الذين ازدادت قيمتهم السوقية باضطراد منذ الصيف الماضي هم:

الأيرلندي إيفان فيرغسون (19 عاما، برايتون الإنجليزي): ارتفعت قيمته السوقية 38 مليون دولار، وأصبحت 71 مليونا، وهي أعلى زيادة في القيمة السوقية للاعب منذ الصيف الماضي.

البلجيكي جيريمي دوكو (21 عاما، مانشستر سيتي): ارتفعت قيمته السوقية 35 مليون دولار، وأصبحت 65 مليونا.

الإنجليزي جود بيلينغهام (20 عاما، ريال مدريد): ازدادت قيمته السوقية 33 مليون دولار، وأصبحت 163 مليونا.

الهولندي تشافي سيمون (20 عاما، معار من باريس سان جيرمان إلى لايبزيغ الألماني): ازدادت قيمته السوقية 33 مليون دولار، وأصبحت 76 مليونا.

الفرنسي ماتيس تيل (18 عاما، بايرن ميونخ): ازدادت قيمته السوقية 33 مليون دولار، وأصبحت 54 مليونا.

الفرنسي وارن زاير إيمري (17 عاما، باريس سان جيرمان): ازدادت قيمته السوقية 33 مليون دولار، وأصبحت 54 مليونا.

النيجيري فيكتور بونفيكا (22 عاما، باير ليفركوزن): ارتفعت قيمته السوقية 30 مليون دولار، وأصبحت 43 مليونا.

الغيني سيرهو جيراسي (27 عاما، شتوتغارت): ارتفعت قيمته السوقية 28 مليون دولار، وأصبحت 43 مليونا.