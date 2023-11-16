صلاح يضيف رقما جديدا لرصيده مع الفراعنة

سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أول "سوبر هاتريك" مع منتخب مصر أمام جيبوتي، ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026 ليعتلي عرش هدافي الفراعنة بتصفيات المونديال.

وبهذه الرباعية، أصبح نجم ليفربول الإنجليزي الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم بواقع 15 هدفا، متفوقا على نجم المنتخب السابق محمد أبو تريكة (14).

وتفوق صلاح أيضا على عمرو زكي أسطورة منتخب مصر الذي سجل 12 هدفا.

🔴 منتخب مصر يعود لاستاد القاهرة من جديد 🇪🇬#شجع_مصر يوم الخميس الساعة 6 مساء في مباراة مصر وجيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 وتم تحديد سعر تذاكر الدرجة الثالثة بـ 30 جنيها، بينما تحدد سعر تذاكر الدرجة الثانية بـ 50 جنيها، والدرجة الأولى بـ 75 جنيها، بينما ستكون… pic.twitter.com/xxZVnv1LVo — EFA.eg (@EFA) November 14, 2023

وأحرز صلاح هدفين خلال الدقيقتين 17 و22 من الشوط الأول، قبل أن يضيف هدفين آخرين في الشوط الثاني في الدقيقتين 48 و69.

وسجل صلاح "هاتريك" لأول مرة رفقة منتخب مصر منذ مواجهة زيمبابوي يوم 9 يونيو/حزيران 2013.

ويعود آخر هدف سجله صلاح بقميص "الفراعنة" إلى يوم 28 مارس/آذار الماضي، عندما هز شباك ملاوي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ولم يسجل صلاح ضد غينيا في تصفيات كأس الأمم، وكذلك في الوديات الثلاث أمام تونس وزامبيا والجزائر.

ورفع صلاح رصيده إلى 55 هدفا، في وصافة ترتيب هدافي المنتخب، خلف حسام حسن المتصدر برصيد 68 هدفا.

وتصدرت مصر المجموعة الأولى متفوقة بفارق نقطتين عن منتخبي إثيوبيا وسيراليون بعد تعادلهما سلبيا في مباراة أقيمت في وقت سابق الخميس.