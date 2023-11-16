ريال مدريد يهمين.. أكثر الأندية ربحا من إنستغرام

تجني الأندية الرياضية عبر العالم، أموالا طائلة من عائدات منصات التواصل الاجتماعي، ويعد قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة الأكثر هيمنة وربحا من بين بقية الأندية الكروية والرياضات الأخرى.

ووفقا لدراسة أجرتها شركة "أو إل بي جي" (OLBG) ونشرها موقع "سبورتون" الفرنسي أمس الأربعاء؛ فإن الفريق الملكي -الذي لديه أكثر من 145 مليون متابع في إنستغرام- يتزعم ترتيب الأندية التي تحقق أعلى الإيرادات بأكثر من مليون و350 ألف يورو سنويا.

أما برشلونة الغريم الأزلي لـ"الميرينغي"، فجاء في المركز الثاني من حيث عدد المتابعين على إنستغرام بأكثر من 122 مليون متابع وإيرادات سنوية تتجاوز مليون و140 ألف يورو.

أما المركز الثالث فكان من نصيب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، إذ لديه أكثر من 66 مليون متابع على إنستغرام، ويحقق نحو 618 ألف يورو من الإيرادات سنويا.

وقائمة الأندية العشرة التي حققت أعلى إيرادات من إنستغرام:

ريال مدريد: 145 مليون متابع؛ والإيرادات أكثر من 1.3 مليون يورو.

برشلونة: 122 مليون متابع؛ والإيرادات أكثر من 1.2 مليون يورو.

باريس سان جيرمان: أكثر من 66 مليون متابع؛ والإيرادات أكثر من 617 ألف يورو.

مانشستر يونايتد: نحو 63 مليون متابع؛ والإيرادات أكثر 581 ألف يورو.

مانشستر سيتي: أكثر من 48 مليون متابع؛ والإيرادات أكثر 441 ألف يورو.

ليفربول: نحو 43 مليون متابع؛ والإيرادات أكثر من 397 ألف يورو.

تشلسي: نحو 41 مليون متابع؛ والإيرادات أكثر من 379 ألف يورو.

بايرن ميونخ: أكثر من 4 ملايين متابع؛ والإيرادات أكثر من 373 ألف يورو.

غولدن ستايت ووريورز (كرة السلة الأميركية): أكثر من 31 مليون متابع؛ والإيرادات أكثر من 291 ألف يورو.