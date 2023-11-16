ريال مدريد يتبع طريقة غير تقليدية في دفع رواتب لاعبيه

يشاع أن لدى نادي ريال مدريد هيكل رواتب مختلفا عن أندية كرة القدم الأخرى، وأن لدى المسؤولين فيه طريقة مختلفة للقيام بالأشياء في البرنابيو.

وعلى الرغم من أن أجور اللاعبين غالبا ما يشار إليها على أنها أسبوعية، فإن الدولي الأيرلندي السابق آندي تاونسند كشف عن أن لاعبي ريال مدريد يتقاضون رواتبهم مرتين فقط سنويا، في ممارسة غير عادية.

وفي حديثه لموقع "تالك سبورت"، قال لاعب تشلسي السابق "إن مايكل أوين أخبرني بذلك من قبل، عندما توقع لريال مدريد – تحصل على راتبك مرتين فقط في السنة".

وأضاف "إنها قيمة كبيرة جدا تأتي بسرعة، ولكنني متأكد من أنهم يحصلون على رواتبهم مرتين في السنة".

واختتم "أنت لا تريد أن تزعجهم لأنك تريد التأكد من أنه عندما يصل شهر ديسمبر/كانون الأول ويذهب المبلغ الأول إلى حسابك، فستكون في حالة جيدة".

لقد تساءل الكثير من المشجعين عما إذا كان هيكل الأجور سيظل قائما بالنظر إلى كل ما حدث منذ أن كان أوين يلعب في سانتياغو برنابيو.

وأمضى أوين موسما واحدا في ريال مدريد في موسم 2004-2005، وسجل 16 هدفا في جميع المسابقات.