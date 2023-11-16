رحلة البحث عن بديل لنيمار في منتخب البرازيل

قال فرناندو دينيز مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم قبل مواجهة منتخبي كولومبيا والأرجنتين بتصفيات كأس العالم إنه لا ينبغي على أي لاعب أن يحاول الاضطلاع بدور قائد الفريق نيمار الغائب بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

وخضع نيمار (31 عاما) لعملية جراحية في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده مع منتخب بلاده. ويتوقع أن يستمر التعافي حتى منتصف 2024.

ورغم غياب هداف المنتخب لا يتوقع دينيز ظهور بطل جديد في التشكيلة الشابة المليئة بالمواهب والتي ستواجه كولومبيا فجر غد الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، ثم تلعب أمام الأرجنتين الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب المؤقت للصحفيين الليلة الماضية "لا يجب أن يشعر أحد بالقلق من القيام بدور نيمار. نحن جيل موهوب للغاية".

وتابع أن "كثيرين يمكنهم القيام بدوره. لكن لا يتعين علينا تعريضهم لهذا العبء. لا يجب أن يتعرض اللاعبون لضغوط بينما يقدمون أفضل ما لديهم وسيكونون في المقدمة بصورة طبيعية."

وأوضح دينيز أن بوسع لاعبين مثل رافينيا (لاعب برشلونة) ورودريغو وفينيسيوس (من ريال مدريد) وغابرييل مارتنيلي وغابرييل جيسوس (لاعبا أرسنال) التألق في غياب نيمار.

واستدعى دينيز (39 عاما) الشاب الموهوب إندريك (17 عاما، لاعب ريال مدريد المستقبلي) للمشاركة لأول مرة مع المنتخب الفائز بكأس العالم 5 مرات.

وتحتل البرازيل المركز الثالث في تصفيات أميركا الجنوبية متساوية مع أوروغواي الثانية وفنزويلا صاحبة المركز الرابع، في حين تتصدر الأرجنتين حاملة اللقب التصفيات برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

ويحتل منتخب كولومبيا المركز الخامس بـ6 نقاط.