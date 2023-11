"خطوط ميسي الجوية".. قفزة "البولغا" تشغل مواقع التواصل

اختتم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم حصته التدريبية الثانية استعدادا للمباريات القادمة أمام كل من أوروغواي والبرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك.

وخلال التدريبات، التي كانت مفتوحة أمام الصحافيين، حظي قائد منتخب "التانغو" ليونيل ميسي كالعادة باهتمام كبير. وظهر الأيقونة الأرجنتينية بحالة بدنية مميزة، ولم تظهر عليه علامات الإصابة الأخيرة التي أثرت على أدائه مع منتخب بلاده وفريقه إنتر ميامي الأميركي.

وأظهر "البرغوث" ثقة استثنائية، وسجّل هدفا رائعا في مباراة مصغرة، وحظي أداؤه بإشادة واسعة النطاق، لا سيما الصورة التي ألتقطت له وهو يقفز على غرار النجم السابق لكرة السلة الأميركية للمحترفين مايكل جوردان، ويسدد رأسية قوية بينما يراقبه زميله في الفريق رودريغو دي بول عن كثب.

يذكر أن ميسي، القائد السابق لبرشلونة، توّج بالكرة الذهبية الثامنة في تاريخه، ليبتعد بفارق 3 كرات ذهبية عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

