رياضة|أفريقيا

ترك كرة القدم لإصابته بنوبة قلبية.. العثور على حارس زيمبابوي السابق ميتا في منزله

George Chigova
تشيغوفا خاض 32 مباراة مع منتخب بلاده (مواقع التواصل)
16/11/2023

عُثر على حارس مرمى زيمبابوي السابق جورج تشيغوفا ميتا عن عمر يناهز 32 عاما بعد سقوطه مغشيا عليه في منزله في جنوب أفريقيا.

وأكد النادي وفاته أمس الأربعاء، وقال "بحزن شديد علمنا بوفاة لاعب سوبر سبورت يونايتد السابق، جورج تشيغوفا. لقد كان جورج رجلا عظيما في النادي، وعملاقا لطيفا محبوبا من قبل اللاعبين الحاليين والسابقين والجميع في النادي. رغم أن وقته الرسمي مع النادي انتهى في يونيو/حزيران 2023، إلا أنه كان يزور بانتظام مركز التدريبات والملعب لدعم الفريق".

 

وأصيب تشيغوفا الذي لعب مع منتخب بلاده 32 مباراة بنوبة قلبية في يوليو/تموز الماضي قبل محاولته العودة إلى كرة القدم. ولعب آخر مرة مع فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، الذي انضم إليه في 2020.

وشارك تشيغوفا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية وفاز معه بكأس اتحاد جنوب أفريقيا "كوسافا" عامي 2017 و2018.

المصدر : مواقع إلكترونية