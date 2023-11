ترك كرة القدم لإصابته بنوبة قلبية.. العثور على حارس زيمبابوي السابق ميتا في منزله

عُثر على حارس مرمى زيمبابوي السابق جورج تشيغوفا ميتا عن عمر يناهز 32 عاما بعد سقوطه مغشيا عليه في منزله في جنوب أفريقيا.

وأكد النادي وفاته أمس الأربعاء، وقال "بحزن شديد علمنا بوفاة لاعب سوبر سبورت يونايتد السابق، جورج تشيغوفا. لقد كان جورج رجلا عظيما في النادي، وعملاقا لطيفا محبوبا من قبل اللاعبين الحاليين والسابقين والجميع في النادي. رغم أن وقته الرسمي مع النادي انتهى في يونيو/حزيران 2023، إلا أنه كان يزور بانتظام مركز التدريبات والملعب لدعم الفريق".

وأصيب تشيغوفا الذي لعب مع منتخب بلاده 32 مباراة بنوبة قلبية في يوليو/تموز الماضي قبل محاولته العودة إلى كرة القدم. ولعب آخر مرة مع فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، الذي انضم إليه في 2020.

RIP George Chigova. Gone too soon. A supersport Player who passed away due to Heart attack , he was only 32 years old fairwell Brother pic.twitter.com/GkZw3RnFmc

— CoastLand Force (@CoastLandForce) November 15, 2023