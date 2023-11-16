بعد اعتزاله كرة القدم.. الحارس تشيك يواصل مسيرته في الهوكي على الجليد

أعلن نادي بلفاست غاينتس المنافس بدوري هوكي الجليد في بريطانيا -أمس الأربعاء- تعاقده مع التشيكي بيتر تشيك الحارس السابق لتشلسي وأرسنال، على سبيل الإعارة من فريق أوكسفورد سيتي ستارز.

واعتزل تشيك البالغ من العمر 41 عاما، الذي شارك في أكثر من 600 مباراة مع "البلوز" و"المدفعجية"، كرة القدم في نهاية موسم 2018-2019 قبل أن يتحول إلى هوكي الجليد وينضم إلى فريق غيلدفورد فينكس البريطاني.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وقّع الدولي التشيكي السابق، مع فريق أوكسفورد سيتي ستارز ليكون حارسه لموسم 2023-2024.

وقال آدم كيف مدرب بلفاست جاينتس، "بيتر رياضي من طراز رفيع وحصل على جوائز عديدة، ويعرف ما يتطلبه الأمر لتقديم أداء على أعلى المستويات، لذا فإن دعمه خلال فترة الإعارة سيكون في غاية الأهمية".