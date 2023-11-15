نصيحة غريبة من بيل لبيلينغهام نجم ريال مدريد الجديد

يحاول غاريث بيل نجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم السابق أن يقنع نجم المرينغي الجديد الإنجليزي جود بيلينغهام ألا يكرر الأخطاء نفسها التي ارتكبها هو ودفع ثمنها غاليا في النادي الملكي.

كان الويلزي غاريث بيل لاعبًا رئيسيًا وساهم في الفوز بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وسجل أهدافًا في 3 نهائيات، لكنه لا يخفي أنه واجه مشاكل خلال فترة وجوده في البرنابيو لها علاقة في تعاملاته مع وسائل الإعلام الإسبانية.

ويريد بيل ألا يرتكب بيلينغهام الأخطاء نفسها التي عوقب عليها الويلزي خلال الفترة الطويلة والناجحة التي قضاها في مدريد، حيث لم يكن لدى بيل أي مشكلة في التواصل مع زملائه في الفريق ولكنه قلل من ظهوره العلني أمام وسائل الإعلام إلى الحد الأدنى.

وقال بيل ناصحا بيلينغهام "أكبر نصيحة هي أن تلعب بأسلوب ريال مدريد. وتفعل ما يريده الإعلام سيكون عليك التحدث معهم، أنت في الأساس دمية، سوف تتلقى الكثير من الضرب، لقد رأيت العديد من النجوم الذين تصرفوا بتلك الطريقة".

وأضاف "تصرف بهذه الطريقة، أفعل ما تريده الصحافة. ربما كانت هذه مشكلتي، لأنني لم أرغب في القيام بذلك. أردت فقط أن ألعب كرة القدم وأعود إلى المنزل. وهذا جعل الأمور صعبة بالنسبة لي وجعلهم يهاجمونني".

وختم بيل "ما عليك فعله هو التحدث بعد المباريات، والتأكد من التحدث باللغة الإسبانية".

كان بيل أول توقيع لريال مدريد يتجاوز حاجز الـ 100 مليون يورو. ومع ذلك، كان تأثيره الرياضي فوريا، لأنه في موسمه الأول، 2013-2014، كان حاسما في الفوز بلقبين، كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، وسجل الأهداف التي منحتهم الأفضلية في النهائيات ضد برشلونة وأتلتيكو مدريد.

لكن بسبب مشاكله، كانت مواسم بيل الأخيرة مع ريال مدريد مخيبة لجميع الأطراف، ورحل عن النادي الملكي في يونيو/حزيران 2022، قبل أن يعلن اعتزاله رفقة نادي لوس أنجلوس إف سي الأميركي في يناير/كانون الثاني 2023.