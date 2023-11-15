قيمتها أكثر من مليار يورو ويصعب مواجهتها.. ماذا لو صدقت كل شائعات صفقات ريال مدريد؟
15/11/2023
كثيرة هي الشائعات التي ربطت لاعبين ومدربين بالانتقال إلى ريال مدريد، ولكن إذا صدقت عدة شائعات من المتدوالة لكانت حوّلت "الملكي" إلى قوة كروية ومالية يصعب مواجهتها والتنافس معها.
ويبلغ القيمة السوقية لهذه التشكيلة "المفترضة" أكثر من مليار و100 مليون يورو، وكانت تضم أفضل اللاعبين والمواهب الكروية حاليا، ويدربها الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الحالي وأحد أنجح المدربين في المدربين في الموسم الجاري.
فهناك لاعبون موجودون أساسا في التشكيلة، وآخرون قد ينضمون قريبا، وفئة ثالثة من اللاعبين انتقالهم قد يُرسم في المستقبل، أو أن صفقاتهم شبه مستحيلة.
واللاعبون هم:
- الحارس: البلجيكي تيبو كورتوا (45 مليون يورو)
- الدفاع: البرازيلي إيدير ميليتاو (70 مليون يورو) والألماني روديغر (32 مليون يورو) والكندي ألفونسو ديفيز (70 مليون يورو) والإنجليزي ريس جيمس (55 مليون يورو)
- الوسط: الأورغوياني فيدو فالفيردي (100 مليون يورو) والإنجليزي جود بيلينغهام (150 مليون يورو) والألماني جمال موسيالا (110 ملايين يورو)
- الهجوم: الفرنسي كيليان مبابي (180 مليون يورو) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (150 مليون يورو) والنرويجي إيرلينغ هالاند (180 مليون يورو)
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي