قيمتها أكثر من مليار يورو ويصعب مواجهتها.. ماذا لو صدقت كل شائعات صفقات ريال مدريد؟

كثيرة هي الشائعات التي ربطت لاعبين ومدربين بالانتقال إلى ريال مدريد، ولكن إذا صدقت عدة شائعات من المتدوالة لكانت حوّلت "الملكي" إلى قوة كروية ومالية يصعب مواجهتها والتنافس معها.

ويبلغ القيمة السوقية لهذه التشكيلة "المفترضة" أكثر من مليار و100 مليون يورو، وكانت تضم أفضل اللاعبين والمواهب الكروية حاليا، ويدربها الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الحالي وأحد أنجح المدربين في الموسم الجاري.

فهناك لاعبون موجودون أساسا في التشكيلة، وآخرون قد ينضمون قريبا، وفئة ثالثة من اللاعبين انتقالهم قد يُرسم في المستقبل، أو أن صفقاتهم شبه مستحيلة.

واللاعبون هم: