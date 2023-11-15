طريق هالاند "الرقمي" نحو المليار يورو

يقترب النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي من أن يصبح أول لاعب كرة قدم يحصل على مليار جنيه إسترليني (أكثر من مليار و100 مليون يورو).

وزعمت رافائيلا بيمنتا وكيلة أعمال هالاند أنه يمكنه تحقيق أرباح خارج نطاق عقده الخرافي مع مانشستر سيتي.

ويقدر دخل هالاند (23 عاما) الأسبوعي مع "السيتيزنز" بنحو مليون يورو، ويتكون هذا من راتبه الأسبوعي، بالإضافة إلى المكافآت الكبيرة التي حصل عليها من خلال إنجازاته التهديفية وانتصاراته في البطولات.

ومع ذلك، أشارت وكيلة أعماله إلى أن هذه مجرد بدايات الأرباح المحتملة للإعصار النرويجي.

وتعتقد بيمنتا أن هالاند يمكن أن يصبح أول لاعب كرة قدم يحصل على مليار جنيه إسترليني من خلال حقوق صورته.

وأوضحت -في حديث لصحيفة غارديان- أنه "لا أقول إن راتبه يصل إلى هذا المبلغ، أريد أن أتحدث عن الحزمة الكاملة التي تولدها طوال حياتك المهنية، اليوم يمكنك أن تلعب حتى عمر 35 عاما، عليك أن تفكر في الراتب ورسوم الانتقالات ودخل البث والرعاة ومبيعات التذاكر والقمصان، مع لاعب مثل إيرلينغ يرتفع الرقم إلى مليار".

وكشفت بيمنتا أن "الإيرادات في صناعة ألعاب الفيديو هائلة، في الميتافيرس (العالم الرقمي) يمكن بيع هالاند الرقمي مقابل ألفي يورو إلى 100 مليون شخص في الهند والصين والبرازيل والمكسيك، ربما نصل يوما ما إلى اللحظة التي نخوض فيها مباراة كرة قدم بالنظارات الرقمية، الأمر الذي سيثير المشاعر نفسها كما لو كنت هناك".

وتابعت "نحن قادمون إلى عالم ثلاثي الأبعاد، والتجربة الافتراضية تتحول إلى واقع ملموس، لذلك ربما نبيع تجربة كرة القدم، ليس فقط للمذيعين ولكن أيضا للأفراد الذين لا يستطيعون أبدا شراء تذكرة لحضور مباريات في ملعبي البرنابيو أو الاتحاد"، وبهذا "يمكنهم تجربة اللعبة (على الميتافيرس) كما لو كانوا هناك، لذلك عندما أقول مليارا فأنا أتحدث عن أرقام في العالم الافتراضي".

وأشادت بيمنتا أيضا بالدولي النرويجي و"احترافيته وتواضعه" وعلاقته بعائلته.

وأشارت إلى أنها "تحب التعامل مع إيرلينغ ووالده لأنهما محترفان وواضحان، لا يهم إذا كنت رجلا أو امرأة، إنهما يستمعان إليك، إنه يدرك تماما من هو وما يمثله، ولكنه ليس مغرورا".

وختمت "لم تغيره الشهرة والثروة، إنه يبلغ من العمر 23 عاما فقط، لكنه ناضج جدا وعميق جدا وهادئ جدا، ويحب تناول الطعام".

وحصل هالاند بالفعل على سلسلة من الصفقات التجارية التي تقدر بعشرات ملايين اليوروهات سنويا وتجعله أحد أكثر نجوم اللعبة ربحا.

ويحصل أيضا على راتب أساسي يقارب 460 ألف يورو أسبوعيا، وهو ما يتماشى مع النجوم الآخرين في النادي، لكن مكافآت الأداء تزيد على الضعف.