ستساعد الحكام في المباريات.. يويفا يكشف عن كرة يورو 2024

كشف الاتحاد الأوربي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء، عن الكرة الرسمية لبطولة أمم أوروبا 2024، المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، والتي صممتها شركة "أديداس" الألمانية، وقالت إنها تتفرد بميزات لم يسبق لها مثيل.

وأطلق اسم "فوسباليبي" على الكرة، الذي يعني "حب كرة القدم" باللغة الألمانية، وتتميز بتكنولوجيا جديدة يقال إنها ستغير طريقة إدارة الحكام للمباريات.

ومن المنتظر أن تشهد بطولة اليورو الصيف المقبل، استخدام حالات التسلل شبه الآلية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى فريق "فوسباليبي".

وستحتوي على تقنية الكرة المتصلة بالحكام عبر تقنيات اتصال حديثة، والتي تتيح اتخاذ قرارات تسلل سريعة وشبه آلية.

وستكون يورو 2024 هي المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يتم فيها استخدام حالات التسلل شبه الآلية التي طبقت لأول مرة في كأس العالم 2022 في قطر.

بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الكرة ستساعد أيضا في قرارات لمس اليد وركلات الجزاء. إلى جانب تتبع الإحصاءات مثل سرعة الكرة ودورانها.

