بينهم 6 عرب.. تشكيلة اللاعبين الأفارقة الأعلى قيمة سوقية في العالم

تنطلق اليوم الأربعاء التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026 على بعد شهرين من صافرة بداية كأس أمم أفريقيا التي تقام في ساحل العاج، ومن المفترض أن يشارك النجوم والمواهب المنتظرة في التصفيات وأمم أفريقيا.

ومن بين هؤلاء النجوم من تجاوز قيمته السوقية 100 مليون يورو، ومن تراجعت بتراجع مستواه، ومن خرج من قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة بعد أن رحل عن أوروبا، وخفت الأضواء عنه.

ويحضر اللاعبون العرب بقوة في تشكيلة الأغلى بـ6 لاعبين من أصل 11.

واللاعبون هم: