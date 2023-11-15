بلماضي: محرز يستحق الكرة الذهبية الأفريقية بعد حصد الثلاثية مع سيتي

أكد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم أحقية نجمه رياض محرز بالكرة الذهبية الأفريقية، بعد يوم من قول لاعب الأهلي السعودي إنه "الأجدر بالجائزة" بالنظر لموسمه الحافل بالألقاب مع مانشستر سيتي الإنجليزي موسم 2022-2023.

وتأتي تصريحات بلماضي عشية مباراة الجزائر بملعبها مع منتخب الصومال في افتتاح التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام غدا الخميس، وبعد 3 أيام سيواجه الخضر موزمبيق في مابوتو.

وتلعب الجزائر ضمن المجموعة السابعة إلى جوار منتخبات الصومال وموزمبيق وغينيا وأوغندا وبوتسوانا.

وقال بلماضي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في ملعب نيلسون مانديلا إن "محرز يستحق الكرة الذهبية الأفريقية (لأفضل لاعب في أفريقيا)".

وأضاف "علينا أن ندعم لاعبينا خاصة عندما يحققون النتائج، فحصد الثلاثية مع (مانشستر) سيتي ليس بالأمر السهل. ليس هناك في الأغلب لاعبون أفارقة يفوزون بدوري أبطال أوروبا".

وتابع بلماضي "لا أعرف كيف يتم اختيارهم ولكن بالنسبة لي الكرة الذهبية الأفريقية يجب أن تكون من نصيب رياض".

محرز: أنا الأجدر

وقال نجم المنتخب الجزائري في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنه "بالنسبة للكرة الذهبية، هناك دائما محمد صلاح وساديو ماني ضمن المرشحين بلا شك للتتويج مثل كل موسم، ولكن على الصعيد الجماعي كان الموسم صعب عليهما، أنا فزت بـ3 ألقاب الموسم الماضي. وسجلت 20 هدفا وصنعت 15، لقد كان موسمي مميزا ورائعا".

وأضاف محرز أنه كان من بين أفضل اللاعبين أداء في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك كأس الاتحاد، وأقل تأثيراً في دوري الأبطال. وطوال المواسم الماضية "كنت دائماً مؤثراً في هذه البطولة المميزة".

ويرى أن ثمة منطق "لفوزي بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية، سمعت أنهم كانوا يحاولون الدفع بالحارس المغربي بونو، صحيح أنه حقق بطولة الدوربي الأوروبي وتألق في كأس العالم لكن هذا لا يقارن بالثلاثية التاريخية لمانشستر سيتي".

ومن المنتظر أن يمنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) -في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل- جائزة أفضل لاعب قاري لموسم 2022-2023، في حفل سيقام بمدينة مراكش المغربية.