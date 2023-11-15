إيقاف عداءة بريطانية استقلت سيارة خلال سباق

أوقفت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد البريطاني لألعاب القوى عداءة المسافات الطويلة يواشا زاكشيفتسكي لمدة 12 شهرا اليوم الأربعاء، لقيادتها سيارة خلال سباق امتد لمسافة 50 ميلا في أبريل/نيسان الماضي وحصولها على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأظهرت البيانات الخاصة بنظام التتبع في سباق بريطانيا للماراثون من مانشستر إلى ليفربول أن زاكشيفتسكي، التي مثلت أسكتلندا في الماراثون بدورة ألعاب الكومنولث 2014 في غلاسكو، استخدمت سيارة لمسافة 4 كيلومترات من السباق.

وزعمت العداءة البالغة من العمر 47 عاما، التي تم تجريدها من المركز الثالث، أنها أبلغت مسؤولي السباق بوجودها في سيارة وأنهت السباق "بطريقة غير تنافسية".

واختلفت معها لجنة الانضباط المستقلة في الاتحاد البريطاني لألعاب القوى في حكمها.

وقالت "حصلت المدعية على الجائزة في نهاية السباق، وهو أمر لم يكن ينبغي لها القيام به إذا كانت قد أكملت السباق على أساس غير تنافسي".

وأضافت اللجنة "كما أنها لم تسع إلى إعادة الجائزة في الأسبوع التالي للسباق".