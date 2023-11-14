هل يمنح يوفنتوس طوق النجاة لسانشو "منبوذ" مانشستر يونايتد؟

مر أكثر من شهرين على استبعاد مانشستر يونايتد للاعبه الإنجليزي جادون سانشو والذي لا يتدرب حتى مع الفريق الأول بسبب الخلاف بينه وبين المدرب الهولندي إريك تن هاغ، وقد يكون يوفنتوس مخرجا مناسبا للاعب الشاب من مستنقع "أولد ترافورد".

ويكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص بانتقالات اللاعبين أن "اليوفي" استفسر عن وضعية اللاعب الأيام الماضية، وعن إمكانية التعاقد معه في الميركاتو الشتوي القادم.

وبحسب رومانو، فإن فريق "السيدة العجوز" مستعد للتعاقد معه على سبيل الإعارة ودفع جزءا من راتبه الكبير والذي يبلغ 400 ألف يورو أسبوعيا.

وأضاف أنه ليس هناك أي مفاوضات بين الناديين لأن "المانيو" يفضل الاستغناء عن اللاعب وبيعه بصفقة دائمة وليس إعارة.

🚨⚪️⚫️ Understand Juventus asked for informations on Jadon Sancho deal in recent days. He’s set to leave Man United in January, Juve are interested but only on loan plus part of salary covered by #MUFC. No negotiations yet as Man Utd prefer to wait for permanent deal bids. pic.twitter.com/io1DHwybOn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2023

وكانت أزمة الدولي الإنجليزي مع مدربه الهولندي بدأ في سبتمبر/أيلول الماضي، حينما نشر سانشو تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" طالب فيها الجميع بعدم تصديق كل ما يُثار حوله، خاصة بعد تصريحات تن هاغ التي كشف فيها عن سبب استبعاد اللاعب عن مباراة "المانيو" وأرسنال في قمة الجولة الرابعة من البريميرليغ في 3 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويومها قال تن هاغ "بناء على الأداء في التدريبات، لم نختره، وعليك أن تصل إلى المستوى كل يوم في مانشستر يونايتد، ولهذا السبب لم يختر في مباراة أرسنال".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التطورات الأخيرة أثارت الكثير من الشكوك حول بقاء سانشو مع مانشستر يونايتد خاصة وأن رونالدو طُرد من الفريق بسبب تحديه العلني لتن هاغ مما يعني أن خروج سانشو يُعد أكثر سهولة.

وأبدت إدارة "الشياطين الحمر" استعدادها للاستماع لعروض بقيمة 45 مليون إسترليني (53 مليون يورو) لكن يتوجب على الطرفين (النادي واللاعب) الانتظار حتى انتقالات الشتاء في يناير/كانون الثاني 2024.

وتُعتبر التطورات الأخيرة بمثابة امتداد للمشاكل التي أثارها سانشو خلال مشواره الكروي والتي علقت بمسيرته الاحترافية "كالرائحة الكريهة" وفق وصف "ديلي ميل".