هل يمنح يوفنتوس طوق النجاة لسانشو "منبوذ" مانشستر يونايتد؟

مر أكثر من شهرين على استبعاد مانشستر يونايتد للاعبه الإنجليزي جادون سانشو والذي لا يتدرب حتى مع الفريق الأول بسبب الخلاف بينه وبين المدرب الهولندي إريك تن هاغ، وقد يكون يوفنتوس مخرجا مناسبا للاعب الشاب من مستنقع "أولد ترافورد".

ويكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص بانتقالات اللاعبين أن "اليوفي" استفسر عن وضعية اللاعب الأيام الماضية، وعن إمكانية التعاقد معه في الميركاتو الشتوي القادم.

وبحسب رومانو، فإن فريق "السيدة العجوز" مستعد للتعاقد معه على سبيل الإعارة ودفع جزءا من راتبه الكبير والذي يبلغ 400 ألف يورو أسبوعيا.

وأضاف أنه ليس هناك أي مفاوضات بين الناديين لأن "المانيو" يفضل الاستغناء عن اللاعب وبيعه بصفقة دائمة وليس إعارة.

