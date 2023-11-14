هل تتكرر لعنة مقدونيا الشمالية مع إيطاليا بتصفيات يورو 2024؟

يستقبل منتخب إيطاليا الجمعة المقبل ضيفه مقدونيا الشمالية ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 بكثير من الذكريات المؤلمة، إذ كان الأخير سببا في إقصائه من المشاركة في منافسات كأس العالم الأخيرة في قطر العام الماضي.

وكان الأزوري قد خسر نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر 2022 أمام مقدونيا الشمالية بهدف متأخر من ألكساندر ترايكوفسكي في الدقيقة 92.

وبالتالي تكتسي مباراة الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024) طابعا ثأريا بالنسبة للإيطاليين.

ويحتاج الأزوري للفوز من أجل تفادي الإقصاء من التأهل للنسخة القادمة التي يحمل لقبها الأخير.

وإذا أعاد منتخب مقدونيا الكرّة ونجح في تعطيل المنتخب الإيطالي، فسيكون بمثابة لعنة على كتيبة المدرب لوتشيانو سباليتي.

📋 السيد سباليتي يعلن قائمة #الآتزوري 🇮🇹 لمواجهتي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في #تصفيات_يورو_2024 pic.twitter.com/rQ6Uf0R7Ow — المنتخب الإيطالي ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_AR) November 10, 2023

صدمة مونديال روسيا

شهدت التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 أول مواجهة بين منتخب إيطاليا ومقدونيا الشمالية، حيث فاز الأزوري 3-2 قبل أن يتعادل 1-1 في مباراة الإياب.

وحدثت المفاجأة عندما احتل المنتخب الإيطالي المركز الثاني في المجموعة خلف إسبانيا ليواجه بعدها السويد في الملحق، ويفشل في التأهل لكأس العالم 2018 بعد خسارته في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليتكرر السيناريو بعدها في تصفيات مونديال قطر وتغيب إيطاليا للمرة الثانية على التوالي عن المحفل الكروي العالمي.

وتحتل إيطاليا المركز الثالث برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، خلف أوكرانيا الوصيف بـ13 نقطة من 7 مواجهات، أما مقدونيا الشمالية فتوجد في المركز الرابع بـ7 نقاط. وإذا تعثرت إيطاليا يوم الجمعة ستصبح فرصها صعبة للغاية في التأهل.

في المقابل ستحيي مقدونيا الشمالية آمالها لأنها ستصل لرصيد إيطاليا نفسه، مع تبقي مباراة لها ضد إنجلترا.

وتعادل منتخب إيطاليا مع مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي بهدف لمثله في الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2024.

مرت 7 سنوات عندما فازت إيطاليا بنتيجة 3-2 في زيارتها الوحيدة إلى ملعب توسي برويسكي حتى الآن، حيث سجل تشيرو إيموبيلي هدفين متأخرين ليمنح الفريق 3 نقاط في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، فهل ينجح سباليتي في كسر نحس مواجهات مقدونيا الشمالية؟