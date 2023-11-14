نابولي المتخبط يُقيل رودي غارسيا ويعيد والتر ماتزاري

أقال نادي نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم، الثلاثاء مدرّبه الفرنسي رودي غارسيا لسوء النتائج، وعيّن بدلاً منه المخضرم والتر ماتزاري الذي أشرف عليه بين 2009 و2013.

وكتب مالك النادي أوريليو دي لورنتيس على منصة إكس "مرحبا بعودتك والتر"، علما أن المدرب البالغ 62 عاما قاد الفريق الجنوبي إلى لقب الكأس المحلية عام 2012 ووصافة الدوري في 2013.

وبعد قدوم غارسيا في يوليو/تموز الماضي خلفا للوتشانو سباليتي المستقيل بعد إحراز لقب الدوري، تراجعت نتائج نابولي هذا الموسم ليحتل المركز الرابع راهنا بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر، بعد خسارته المحرجة الأحد الماضي على أرضه أمام إمبولي المهدّد بالهبوط.

ويعاني نابولي من تخبط النتائج منذ رحيل مدربه لوتشانو سباليتي، الذي أعاده لمنصة التتويج بلقب الدوري بعد غياب 33 عاما عندما فاز باللقب عام 1990.

ورغم إعلان سباليتي أنه يفضل منح نفسه راحة من التدريب هذا الموسم، فإنه تولى تدريب المنتخب الإيطالي خلفا لروبرتو مانشيني الذي انتقل لتدريب منتخب السعودية.