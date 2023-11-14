محرز: أنا الأجدر بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية

اعتبر رياض محرز (لاعب الأهلي السعودي لكرة القدم) أنه الأجدر بالفوز بالكرة الذهبية الأفريقية بالنظر لموسمه الحافل بالألقاب مع مانشستر سيتي موسم 2022- 2023.

وقال نجم المنتخب الجزائري في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية سينشر الثلاثاء إنه "بالنسبة للكرة الذهبية، هناك دائما محمد صلاح وساديو ماني ضمن المرشحين بلا شك للتتويج مثل كل موسم، ولكن على الصعيد الجماعي كان الموسم صعب عليهما، أنا فزت بـ3 ألقاب الموسم الماضي. وسجلت 20 هدفا وصنعت 15، لقد كان موسمي مميزا ورائعا".

وأضاف محرز أنه كان من بين أفضل اللاعبين أداء في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك كأس الاتحاد، وأقل تأثيراً في دوري الأبطال. وطوال المواسم الماضية "كنت دائماً مؤثراً في هذه البطولة المميزة".

ويرى أن ثمة منطق "لفوزي بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية، سمعت أنهم كانوا يحاولون الدفع بالحارس المغربي بونو، صحيح أنه حقق بطولة الدوربي الأوروبي وتألق في كأس العالم لكن هذا لا يقارن بالثلاثية التاريخية لمانشستر سيتي".

ومن المنتظر أن يمنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) -في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل- جائزة أفضل لاعب قاري لموسم 2022-2023، في حفل سيقام بمدينة مراكش المغربية.

أمم أفريقيا

وأكد الدولي الجزائري أن "كأس أمم أفريقيا لها طابع خاص وأن ساحل العاج الأوفر حظا للتتويج باللقب نظرا لاستضافته البطولة على أرضه. أفريقيا قارة خاصة، ولها ظروف خاصة، الفريق الأفضل استعدادًا ومع قليل من الحظ سينجح في الوصول للنهائي".

ويرى قائد "محاربي الصحراء" أنه في كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج "هناك الكثير من الفرق القوية. صحيح أن لدينا تجربة مع الخضر فزنا بالبطولة عام 2019، وفي بطولة 2022 خرجنا من الدور الأول. نعرف هذه البطولة ومدى صعوبتها، الأمر متروك لنا".