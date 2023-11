لاعب صومالي يهرب في "قوارب الموت" نحو أوروبا قبل مواجهة الجزائر

كشفت تقارير أن أحد لاعبي المنتخب الصومالي الذي كان يجري معسكرا إعداديا في تونس قبل مواجهة المنتخب الجزائري في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 هرب على متن قارب متوجه نحو إيطاليا.

وقالت الصحافة الصومالية أن اللاعب الهارب فيما يطلق عليه "قوارب الموت" كان يلعب في مركز قلب الدفاع دون الكشف عن اسمه.

ولم يصدر اتحاد الصومال لكرة القدم أي بيان بهذا الشأن لتأكيد الأمر أو نفيه. علما أن وفد الفريق وصل إلى الجزائر مساء الاثنين.

Rasmi 🚨: ilo wareedyo ku dhow dhow Xirirka Kubada Cagta Somaliya ayaa no sheegey Difaaca xulka qaranka Soomaaliya wuxuu ka soo baxasadey xerada Tunisia oo tahriib raadinayo.

Somali national team centre back has escaped the Tunisia camp with the possibility of entering Europe. pic.twitter.com/wut99aBsmU

— SOMALI ATHLETE (@SomaliAthlete) November 13, 2023