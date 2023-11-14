رياضة|أفريقيا

لاعب صومالي يهرب في "قوارب الموت" نحو أوروبا قبل مواجهة الجزائر

Somali national team المصدر : فيفا
منتخب الصومال يخوض تصفيات مونديال 2026 ضمن المجموعة السابعة (فيفا)
14/11/2023

كشفت تقارير أن أحد لاعبي المنتخب الصومالي الذي كان يجري معسكرا إعداديا في تونس قبل مواجهة المنتخب الجزائري في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 هرب على متن قارب متوجه نحو إيطاليا.

وقالت الصحافة الصومالية أن اللاعب الهارب فيما يطلق عليه "قوارب الموت" كان يلعب في مركز قلب الدفاع دون الكشف عن اسمه.

ولم يصدر اتحاد الصومال لكرة القدم أي بيان بهذا الشأن لتأكيد الأمر أو نفيه. علما أن وفد الفريق وصل إلى الجزائر مساء الاثنين.

ويواجه المنتخب الصومالي يوم الخميس المقبل نظيره الجزائري في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 بملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية.

ويخوض منتخب الصومال تصفيات مونديال 2026 ضمن المجموعة السابعة، رفقة كل من غينيا وموزمبيق والجزائر وأوغندا وبتسوانا.

وشهدت إحدى مباريات المنتخب الوطني الجزائري في تصفيات مونديال النسخة الماضية، حدثا مُشابها عندما هرب لاعبون من فريق جيبوتي.

وقرر 3 لاعبين من منتخب جيبوتي الهرب بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقهم أمام الجزائر 0-8 في تصفيات كأس العالم في 2 سبتمبر/أيلول 2021.

المصدر : مواقع إلكترونية