لاعب إنجليزي يعتمد على أرجل الدجاج للتألق في البريميرليغ

يعتمد مهاجم منتخب إنجلترا السابق أندروس تاونسند على تناول أرجل الدجاج في وجباته للتألق في مركز الجناح مع فريقه لوتون تاون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومنح مسيرته المتعثرة فرصة أخرى.

وانضم اللاعب البالغ عمره 32 عاما إلى لوتون تاون الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الشهر الماضي في عقد قصير الأمد بعد غيابه طوال الموسم الماضي ونهاية موسم 2021-2022 بسبب الإصابة حينما كان في صفوف إيفرتون.

ولجأ الجناح الإنجليزي إلى العلاج التقليدي في محاولة للتعافي جسديا وتجنب تكرار إصابات الركبة الخطيرة التي أبعدته عن الملاعب.

وقال اللاعب في برنامج إذاعي "أحد أفضل المصادر الطبيعية للكولاجين هو أرجل الدجاج. الأمر بسيط".

ورغم أنها وجبة خفيفة ورخيصة وشائعة في أنحاء كثيرة من العالم، فإن أرجل الدجاج لا تظهر في قائمة طعام لاعبي الدوري الممتاز، لكن تاونسند مقتنع بأن هذا الطعام يساعده على أن يصبح أكثر جاهزية من أي وقت مضى، بالإضافة لبعض المكتسبات الأخرى.

وقال "طعمه يشبه تماما أجنحة الدجاج. فهو قليل اللحم ويحتوي على الكثير من الغضاريف بالقرب من العظام. ويحيط به جلد. إنه لطيف جدا. في الصين وجنوب أفريقيا والبرتغال يتناوله الناس بشكل شائع جدا.. ضعها 20 دقيقة في فرن البخار ثم خذها وتناولها".

وأضاف "أفعل ذلك. كل ما أعرفه هو أنني أبلغ من العمر 32 عاما وقد ابتعدت عن الملاعب لمدة عامين وأشعر أنني بحالة رائعة. لا أعرف ما السبب في ذلك على وجه التحديد، ولكني أعتقد أن كل هذه الأشياء سبب في ذلك، التغذية والتعافي والعلاج بالضوء الأحمر والعلاج بالتدفق.. يبدو أن كل هذه الأشياء التي أفعلها مفيدة".

وخاض تاونسند 4 مباريات فقط منذ انضمامه إلى صفوف لوتون تاون، وينتهي عقده مع النادي في يناير/كانون الثاني المقبل.