صراخ ورفض للمصافحة.. حقيقة فيديو ليفاندوفسكي والأمين جمال لاعبي برشلونة

بعد اتهام البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة بالغضب من زميله الأمين جمال ورفض مصافحته في المباراة التي انتهت بفوز البرسا 2-1 على ألافيس أول أمس الأحد في الليغا أوضح النجم البولندي موقفه من الحادثة.

وقال قائد منتخب بولندا -الذي سجل هدفين ليمنح برشلونة 3 نقاط كان يحتاجها بشدة البرسا للعودة إلى سكة الانتصارات- "بصراحة، ليس هناك الكثير للتعليق عليه لأنه كان حادثا غير مقصود".

وتابع -في تصريحات صحفية أمس الاثنين- أنه "في ما يتعلق بعلاقتي به (جمال) فقد ساعدته مرات عدة وأعطيته النصائح حتى خلال المباراة، من الطبيعي أن تقول أو تصرخ بشيء ما على أرض الملعب".

وانتشر فيديو يظهر ليفاندوفسكي غاضبا من جمال ويصرخ عليه بعد أن فضل تسديد الكرة على تمريرها له رغم أنه كان في وضعية سانحة للتسجيل، وبعد الهجمة حاول الدولي الإسباني مصافحة "ليفا"، لكن الأخير ظهر كأنه يرفض مصافحة النجم الشاب.

Lewandowski’s a prick for this. Yamal is young enough to be his son 🤣 pic.twitter.com/t5AoTmpHdR

— Not Match of the Day (@NOT_MOTD) November 13, 2023