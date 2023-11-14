صراخ ورفض للمصافحة.. حقيقة فيديو ليفاندوفسكي والأمين جمال لاعبي برشلونة

بعد اتهام البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة بالغضب من زميله الأمين جمال ورفض مصافحته في المباراة التي انتهت بفوز البرسا 2-1 على ألافيس أول أمس الأحد في الليغا أوضح النجم البولندي موقفه من الحادثة.

وقال قائد منتخب بولندا -الذي سجل هدفين ليمنح برشلونة 3 نقاط كان يحتاجها بشدة البرسا للعودة إلى سكة الانتصارات- "بصراحة، ليس هناك الكثير للتعليق عليه لأنه كان حادثا غير مقصود".

وتابع -في تصريحات صحفية أمس الاثنين- أنه "في ما يتعلق بعلاقتي به (جمال) فقد ساعدته مرات عدة وأعطيته النصائح حتى خلال المباراة، من الطبيعي أن تقول أو تصرخ بشيء ما على أرض الملعب".

وانتشر فيديو يظهر ليفاندوفسكي غاضبا من جمال ويصرخ عليه بعد أن فضل تسديد الكرة على تمريرها له رغم أنه كان في وضعية سانحة للتسجيل، وبعد الهجمة حاول الدولي الإسباني مصافحة "ليفا"، لكن الأخير ظهر كأنه يرفض مصافحة النجم الشاب.

Le vent de Lewandowski à Lamine Yamal 😳pic.twitter.com/MlhDENssgj — FR Barça 🇫🇷 (@FRBarca_) November 12, 2023

Lewandowski’s a prick for this. Yamal is young enough to be his son 🤣 pic.twitter.com/t5AoTmpHdR — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) November 13, 2023

وانتقدت صحف إسبانية اللاعب المخضرم -الذي يبلغ من العمر 35 عاما- والطريقة التي عامل بها أصغر لاعب يظهر في تاريخ برشلونة، ورغم إشادة تشافي هيرنانديز مدرب البرسا بالأجواء السائدة في غرفة تبديل الملابس وحديثه بانتظام عن مهاجمه النجم لكونه قدوة جيدة للاعبين الأصغر سنا فإنه ستتم مراقبة سلوك ليفاندوفسكي في المباريات القادمة عن كثب.

ليفاندوفسكي مع المنتخب

قبل العودة إلى الفريق الكتالوني سيشارك المهاجم البولندي مع المنتخب في مباراتيه أمام التشيك ولاتفيا، وتعد المواجهة الأولى حاسمة في تأهل رفقاء ليفاندوفسكي إلى بطولة أوروبا 2024 التي ستقام في ألمانيا.

وأضاف ليفاندوفسكي أنه يشعر بثقة أكبر بعد بداية مسيرة سيئة هذا الموسم مع البلوغرانا، وقال "في ما يتعلق بحالتي البدنية شعرت أنني بحالة جيدة ضد ألافيس، وكانت ثقتي في الملعب مختلفة تماما أيضا، تمنحك الأهداف دائما راحة البال والتحفيز، خاصة أنه في المباريات القليلة الماضية لم تسنح لي فرص كثيرة، أتمنى الآن أن أسجل بانتظام وأحصل على الفرص".

وتحتاج بولندا إلى الفوز على جمهورية التشيك والأمل في تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الأخرى، وأوضح ليفاندوفسكي "أعلم أن فرص التأهل المباشر ليست كبيرة، لكن بالنسبة لنا الأهم في الوقت الحالي هو المباراة ضد التشيك والفوز فيها، نحن نعرف أين نحن وما نحتاج إلى تحسينه وما نحتاج إلى التركيز عليه".