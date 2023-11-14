مرشح لاستضافة نهائي مونديال 2030.. سقف كامب نو المستقبلي مستوحى من هيكل فرعوني

من المرجح أن يتم افتتاح ملعب "كامب نو" معقل نادي برشلونة الإسباني في ثوبه الجديد في موسم 2025-2026، ويشكل بناء سقف الملعب إحدى القطع الأساسية في التجديد الذي يخضع له.

ووفق مخطط العمل المتضمن في العقد المبرم بين نادي برشلونة وشركة البناء التركية "ليماك"، سيتم الانتهاء من السقف بالكامل في أغسطس/آب 2025.

ويعد الملعب الشهير أحد أبرز الملاعب المرشحة لاستضافة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 التي ستنظمها إسبانيا مشاركة مع المغرب والبرتغال، في حين ستُقام أول 3 مباريات في كلٍّ من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بالذكرى المئوية للمونديال.

واستخدمت شركة البناء التركية "ليماك" نظام الكابلات المضفورة المستوحى من النظام ذاته الذي استخدمته في تشييد جسر "تشاناكالي 1915" الذي يقطع بحر مرمرة، والذي يعد أكبر جسر معلق في العالم.

وكانت شركة ليماك افتتحت في مارس/آذار 2022 جسر تشاناكالي 1915، وهو أطول جسر معلق في هذه المدينة التركية في العالم بمسافة تزيد عن كيلومترين بين البرجين اللذين يشكلان الهيكل الفرعوني.

وقد أثبتت الشركة التركية بالفعل خبرتها في هذا النوع من المباني المعقدة.

By November 2024, 65% of the construction work at the new Spotify Camp Nou will be completed. — @mundodeportivo pic.twitter.com/RTefqXwjCj — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 13, 2023

ويتوقع أن يغطي السقف جميع المقاعد المخطط لها في المشروع والبالغ عددها 104 آلاف و600 مقعد، كما يتميز بقدرته على احتجازه مياه الأمطار للحفاظ على الملعب.

وعند اكتماله، سيكون سقف ملعب "كامب نو سبوتيفاي" واحدا من أكبر الأسطح المشدودة في العالم، بمساحة 48 ألف متر مربع، و21 ألف متر مربع من الألواح الشمسية التي ستولد 3.2 ميغاواتات من الطاقة للإمداد الكهربائي للملعب.

وسيحتاج هيكل السقف إلى حوالي 1400 طن من الكابلات، ينتظر أن تصل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

Spotify Camp Nou under construction 👀🚧 pic.twitter.com/KPXG8cQ7Io — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 10, 2023

و"الكامب نو" هو أكبر ملعب كرة قدم في أوروبا، ورابع أكبر ملعب في العالم من حيث السعة، حيث يضم حاليا 99 ألفا و354 مقعدا.

لكن النادي الكتالوني قال إن ملعبه لم يعد يقدم للجماهير استفادة متكاملة في يوم المباراة.

وسيحمل الملعب رسميا التسمية الجديدة "كامب نو سبوتفاي" بعد شراكة لرعاية الملعب جمعته بمنصة الموسيقى العالمية "سبوتيفاي".

وبدأت عمليات تطوير الملعب الشهير في الأول من يونيو/حزيران 2023.

ويعمل في إعادة بناء الملعب ما يقارب 400 عامل يبدؤون العمل منذ الساعة 8 صباحا بتوقيت إسبانيا حتى 7 مساء على مدى 5 أيام من الاثنين إلى الجمعة، وفي بعض الأحيان يضطرون إلى العمل يوم السبت.