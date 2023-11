مرشح لاستضافة نهائي مونديال 2030.. سقف كامب نو المستقبلي مستوحى من هيكل فرعوني

من المرجح أن يتم افتتاح ملعب "كامب نو" معقل نادي برشلونة الإسباني في ثوبه الجديد في موسم 2025-2026، ويشكل بناء سقف الملعب إحدى القطع الأساسية في التجديد الذي يخضع له.

ووفق مخطط العمل المتضمن في العقد المبرم بين نادي برشلونة وشركة البناء التركية "ليماك"، سيتم الانتهاء من السقف بالكامل في أغسطس/آب 2025.

ويعد الملعب الشهير أحد أبرز الملاعب المرشحة لاستضافة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 التي ستنظمها إسبانيا مشاركة مع المغرب والبرتغال، في حين ستُقام أول 3 مباريات في كلٍّ من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بالذكرى المئوية للمونديال.

واستخدمت شركة البناء التركية "ليماك" نظام الكابلات المضفورة المستوحى من النظام ذاته الذي استخدمته في تشييد جسر "تشاناكالي 1915" الذي يقطع بحر مرمرة، والذي يعد أكبر جسر معلق في العالم.

وكانت شركة ليماك افتتحت في مارس/آذار 2022 جسر تشاناكالي 1915، وهو أطول جسر معلق في هذه المدينة التركية في العالم بمسافة تزيد عن كيلومترين بين البرجين اللذين يشكلان الهيكل الفرعوني.

وقد أثبتت الشركة التركية بالفعل خبرتها في هذا النوع من المباني المعقدة.

By November 2024, 65% of the construction work at the new Spotify Camp Nou will be completed.

— @mundodeportivo pic.twitter.com/RTefqXwjCj

— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 13, 2023