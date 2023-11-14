دياز لاعب ليفربول يلتقي والده للمرة الأولى منذ حادث الاختطاف

قال الاتحاد الكولومبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن لويس دياز جناح ليفربول ومنتخب كولومبيا التقى والده للمرة الأولى منذ حادث الاختطاف.

وأطلق متمردو جيش التحرير الوطني سراح لويس مانويل دياز البالغ من العمر (58 عاما) الخميس الماضي، بعد 12 يوما من احتجازه رهينة في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بارانكاس، وهي منطقة ريفية في لاجواخيرا بشمال البلاد.

وظل دياز مع ليفربول خلال هذه الفترة حتى الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد على برنتفورد، قبل أن يعود إلى كولومبيا استعدادا لمواجهة البرازيل في تصفيات كأس العالم بعد غد الخميس.

ونشر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم على منصة "إكس" (تويتر سابقا) صورا للقاء العاطفي بين الأب وابنه.

وقال والد دياز إنه سيبقى في كولومبيا رغم هذه التجربة المؤلمة.

وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي "أتطلع للبقاء في مدينتي، لأن عائلتي بأكملها هنا".