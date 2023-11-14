الزمالك يسحب الرئاسة الشرفية من مرتضى منصور

أعلن نادي الزمالك المصري سحب الرئاسة الشرفية من مرتضى منصور رئيس النادي السابق، وإيقاف الثلاثي: أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر، مع حسم نسبة من قيمة العقد السنوي لكل لاعب منهم.

وفي بيان نشره المركز الإعلامي للنادي، قرر مجلس الإدارة الحالي إلغاء القرار الصادر في أبريل/نيسان الماضي، بتعيين مرتضى في منصب الرئيس الشرفي وتخصيص مكتب له داخل النادي.

وأضاف الزمالك -في بيانه- أن الإدارة قررت حسم 25% من العقد السنوي لظهير الفريق أحمد فتوح، و 20% من العقد السنوي لحارس المرمى محمد صبحي، بالإضافة لـ 15% من العقد السنوي لمدافع الفريق مصطفى الزناري.

وأكد الزمالك استمرار قرار عرض الثلاثي للبيع إضافة إلى إبلاغ الاتحاد المصري لكرة القدم ومنتخب مصر بالعقوبة الموقّعة على اللاعبين.

وكان الزمالك قد أعلن مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عرض الثلاثي للبيع "بسبب ارتكاب مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة".

وينتهي عقد الظهير الأيسر أحمد فتوح والحارس محمد صبحي مع الزمالك في يونيو/حزيران العام المقبل، بينما يمتد عقد المدافع مصطفى الزناري حتى 2026.

واستغنى الزمالك عن مدربه خوان كارلوس أوسوريو بعد تراجع نتائج الفريق.

وتولى المدرب الكولومبي مسؤولية تدريب الزمالك في أبريل/نيسان الماضي، وفاز في 8 من 17 مباراة مع الفريق بالدوري.

ويحتل الزمالك، الذي خسر آخر مباراتين بالدوري، المركز العاشر في المسابقة بـ8 نقاط من 6 مباريات.

وبلغ الزمالك نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2022-2023 بفوزه بركلات الترجيح 4-3 على بيراميدز، التي شهدت تألق حارسه محمد عواد بعد التعادل 3-3 عقب الوقت الأصلي والإضافي الأربعاء الماضي.