أوسيمين: عرض الهلال السعودي كان "مجنونا" ومن الصعب رفضه

كشف النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، هداف نابولي الإيطالي، عن أنه رفض عرضا خرافيا و"مجنونا" من نادي الهلال السعودي.

وتابع أنه "كلما رفضت زادوا من عرضهم المالي؛ لم يستسلموا وقدموا لي عرضا أخيرا كان سيغير حياتي، ولكن في النهاية أصررت على البقاء في نابولي".

وأضاف -في مقابلة مع إحدى إذاعات البودكاست- "لم أفكر في الرحيل الصيف الماضي، لأن نابولي أراد الاحتفاظ بي رغم العرض السعودي الضخم، الذي كان من الصعب رفضه".

وأوضح اللاعب (24 عاما) الذي رفض الكشف عن قيمة عرض الهلال، والذي كان مرشحا أيضا للانتقال لمانشستر يونايتد أو تشلسي أو حتى ريال مدريد، عن أنه ليس لديه "فريق مفضل في البريميرليغ، ولكن لدي قميصين من أخي: تشلسي ومانشستر يونايتد".

وتابع أن "أصدقائي يشجعون تشلسي، وقليل منهم يؤيدون اليونايتد".

وأكد أن "الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأقوى والأضخم والأكثر تقديرًا من كل لاعب أفريقي".

وفي السياق، ربط النيجيري جون أوبي ميكيل (لاعب "البلوز" السابق) مواطنه أوسيمين بالانتقال إلى الفريق اللندني الصيف المقبل.

وقال أوبي ميكيل خلال مقابلة مع أوسيمين "الموسم المقبل، أعلم أنك (أوسيمين) ستأتي إلى تشلسي.. أخبرك بأنني سأصبح وكيل لاعبين للتوسط في تلك الصفقة".

وختم "سأتأكد من حدوث ذلك.. نحن نحلم بشخص مثلك في تشلسي منذ رحيل دروغبا عن النادي".

يذكر أن فيكتور أوسيمين -الذي تبلغ قيمته السوقية 120 مليون يورو- يرتبط بعقد مع نابولي حتى صيف 2025، مما قد يسهل رحيله عن بارتينوبي الصيف المقبل، إذا لم يجدد عقده.

ولكن أوسيمين، الذي أسهم بشكل فعال في ظفر نابولي بأول لقب في الدوري الإيطالي منذ 33 عاما، وفاز بجائزتي هداف البطولة (26 هدفا) وأفضل لاعب فيها، تراجع مستواه هذا الموسم، وحاله كحال "البارتينوبي"، فلقد سجل 6 أهداف في الكالتشيو هذا الموسم مقابل 12 هدفا للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان، في حين يحتل نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، ويبتعد بفارق 10 نقاط عن إنتر متصدر الترتيب.