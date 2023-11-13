4 فرق هزت 4 مرات شباك مانشتسر سيتي في عهد غوارديولا
13/11/2023
بـ8 أهداف بينها اثنان في الوقت القاتل وإثارة كروية حتى الرمق الأخير من المباراة، تستحق مواجهة تشلسي ومانشستر سيتي في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لقب أفضل مباراة هذا الموسم ومن الأفضل بتاريخ المسابقة.
وكانت المباراة تشهد في كل دقيقة هدفا أو حدثا، وأجبرت الجماهير في المدرجات والمشاهدين من خلف الشاشات التشبث بأماكنهم وعدم مغادرتها إلا في استراحة بين الشوطين.
ولم تدخل هذه المباراة تاريخ البريميرليغ لنتيجتها وإثارتها فقط، بل للأهداف الأربعة التي سُجلت في مرمى "السيتيزنز" في عهد المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي بدأ عام 2016.
فالبلوز أصبح رابع فريق فقط يسجل 4 أهداف أو أكثر في مرمى الفريق السماوي تحت إدارة "المدرب الفيلسوف":
- ليستر سيتي (2016): 4-2
- إيفرتون (2017): رباعية نظيفة
- ليفربول (2018): 4-3
- ليستر سيتي (2020): 5-2
- تشلسي (2023): 4-4
المصدر : مواقع إلكترونية