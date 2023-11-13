4 فرق هزت 4 مرات شباك مانشتسر سيتي في عهد غوارديولا

بـ8 أهداف بينها اثنان في الوقت القاتل وإثارة كروية حتى الرمق الأخير من المباراة، تستحق مواجهة تشلسي ومانشستر سيتي في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لقب أفضل مباراة هذا الموسم ومن الأفضل بتاريخ المسابقة.

وكانت المباراة تشهد في كل دقيقة هدفا أو حدثا، وأجبرت الجماهير في المدرجات والمشاهدين من خلف الشاشات التشبث بأماكنهم وعدم مغادرتها إلا في استراحة بين الشوطين.

ولم تدخل هذه المباراة تاريخ البريميرليغ لنتيجتها وإثارتها فقط، بل للأهداف الأربعة التي سُجلت في مرمى "السيتيزنز" في عهد المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي بدأ عام 2016.

فالبلوز أصبح رابع فريق فقط يسجل 4 أهداف أو أكثر في مرمى الفريق السماوي تحت إدارة "المدرب الفيلسوف":