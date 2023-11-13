ما شكل دوري أبطال أوروبا الجديد الذي يهاجمه رئيس ريال مدريد؟

هاجم رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وانتقد بشدة الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا الذي سيطبق العام القادم.

وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للنادي الملكي نعت بيريز الشكل الجديد لدوري الأبطال بأنه "سخيف ويفتقر إلى الحس الكروي. من دون مباريات ذهابًا وإيابًا وبمزيد من المباريات. أمر سخيف".

فما هو شكل دوري أبطال أوروبا الجديد الذي سيبدأ تطبيقه ابتداء من النسخة القادمة 2024-2025، وأثار غضب رئيس نادي ريال مدريد لهذه الدرجة؟

عدد الفرق وشكل القرعة

أبرز ما في الشكل الجديد أنه سينتقل بالبطولة إلى تنافس 36 فريقا من دون المجموعات المتعارف عليها حاليا، ويخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين (4 على أرضه و4 خارج أرضه) يتم اختيارهم خلال القرعة من 4 أوعية مختلفة وكل وعاء به 9 فرق. الوعاء الأول سيضم بطل دوري الأبطال موسم 2023-2024 مع الفرق الـ8 صاحبة أفضل تصنيف في يويفا وليس الفرق الفائزة بأفضل الدوريات الأوروبية كما هو متبع حاليا.

وسيتم اختيار فرق الأوعية الثلاثة الأخرى بناءً على تصنيف يويفا أيضا في نهاية هذا الموسم، مع الأخذ في الاعتبار المواسم الخمسة الماضية.

زيادة المباريات ومدة البطولة

ستقام في المرحلة الأولى للبطولة 144 مباراة، مقابل 96 مباراة يتم لعبها في دور المجموعات الحالي لدوري الأبطال.

بعد المرحلة الأولى، يتم ترتيب الفرق الـ36 حسب النقاط التي تم الحصول عليها، من الأول إلى المركز 36، كما لو كان دوريًا، وفي حالة التعادل في النقاط، يتم كسر التعادل وفقًا لمعايير متوسط ​​الأهداف.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في هذا الدوري مباشرة إلى دور الـ16، وستلعب الفرق الـ16 التي تحتل المراكز من التاسع إلى 24 ضد بعضها بنظام الذهاب والإياب ليتأهل الفائز منهم لدور الـ16.

من هناك، سيكون دوري أبطال أوروبا مثل الشكل الحالي تمامًا، حيث يتأهل الفائزون إلى ربع النهائي ثم نصف النهائي وأخيرا المباراة النهائية.

وحتى يتم استيعاب الزيادة الكبيرة في المباريات سيبدأ دوري الأبطال في وقت مبكر، في نهاية أغسطس/آب أو بداية سبتمبر/أيلول.

وسيتم أيضًا زيادة أيام الأسبوع التي ستُلعب فيها المباريات، إضافة إلى أيام الثلاثاء والأربعاء التي تلعب فيها المباريات حاليا ستلعب بعض المباريات يوم الخميس.

وآخر نقاط الاختلاف عن النسخ الحالية للبطولة أنه لن يكون هناك انتقال للفرق من دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الأوروبي.