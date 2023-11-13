شاهد.. مصري يكتسح منافسه الإسرائيلي في "سلاح الشيش" ويرفض مصافحته

وجه لاعب منتخب مصر للسلاح، محمود محسن، رسالة إدانة مباشرة وتضامن واضح مع غزة جراء العدوان الإسرائيلي عليها بأنه اكتسح منافسه الإسرائيلي في بطولة العالم للسلاح المقامة في سويسرا، ورفض مصافحته بعد النزال.

وفي "سلاح الشيش"، استطاع البطل المصري حسم النزال على أرض الملعب بسهولة وبنتيجة 5-0، إلا أن ما فعله بعد النزال بعدم مصافحة لاعب دولة الاحتلال دانييل فريدمان، أشعلت مواقع التواصل تأييدا وتضامنا وفخرا، وخاصة أن اللاعب الإسرائيلي شكا اللاعب المصري للحكم لكن الأخير لم يكترث للشكوى.

ويقول محمد محسن إن هذا المباراة كانت ضمن الدور الأول من بطولة العالم، وتابع "كان لدي خجل من مواجهة لاعب إسرائيلي وخاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها غزة ولا أملك الكثير لمساعدة أهلنا وكان هناك ضغط كبير لأنك غير راغب حتى في النظر إليه فكيف بمواجهته".

وأوضح أن "قوانين الاتحاد تتيح لك السلام بالسيف أو باليد وكان هو مصرا على السلام باليد ولكنني لم أستطيع حتى النظر إليه واشتكى للحكم. وفي نزال آخر (فاز به أيضا البطل المصري) كان هناك حكم إسرائيلي وكان يطبق القانون معي بحذافيره وبطريقة حادة".

ولفت إلى أنه لم يعاقب بسبب تغيير القوانين بعد الحرب الروسية على أوكرانيا التي باتت تسمح للاعب بالسلام بالسيف وليس فقط باليد.

وختم أن "التحضير النفسي قبل مواجهة لاعب إسرائيلي أمر ضروري، لا تفكر خارج الإطار الرياضي ويجب أن تضع كل غضبك ومشاعرك في النزال وتهزم منافسك".

فيديو متداول للمبارز المصري محمود محسن يظهر فيه وهو يرفض مصافحة نظيره الإسرائيلي دانييل فريدمان، عقب فوزه عليه بنتيجة 5-0 في كأس العالم للمبارزة (سلاح الشيش) في سويسرا.#شو_صار #رياضة #مصر #إسرائيل #قمة_التضامن_مع_فلسطين pic.twitter.com/wbH5TAheNI — شو صار (@shusar279) November 12, 2023

ومحمود محسن هو بطل مصري في لعبة السلاح، يبلغ من العمر 23 عاما وحصل في مشواره على المركز الثالث ببطولة العالم للشباب كما حقق ذهبية بطولة أفريقيا 7 مرات.

ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف لليوم الـ38 من العدوان على قطاع غزة، وأدى إلى استشهاد أكثر من 11 ألفا، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة، وعدد الجرحى أكثر من 28 ألفا.