تغليظ الغرامات المالية على اللاعبين المحتجين على قرارات الحكام بالجزائر

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) تغليظ عقوبة الاحتجاج على قرارات الحكام، بعدما كانت تقتصر في السابق على الإيقاف لمباراة واحدة بحق اللاعب المحتج.

وكشف الاتحاد عن أنه ألغى العقوبة السابقة التي فرضت عام 2014، وحلت محلها غرامة مالية على اللاعب أو الإداري أو الفني الذي يحتج على قرارات الحكام تصل إلى 100 ألف دينار جزائري (نحو 670 دولارا).

وحسب بيان الفاف، فإن كل لاعب أو عضو في الجهازين الفني والإداري يحتج على قرارات الحكم الرئيسي أو أحد مساعديه سيتم تغريمه بهذا المبلغ وتنخفض الغرامة المالية إلى النصف بالنسبة للناشطين في دوري الدرجة الثانية.

وفي ما يتعلق بالتجمع حول الحكم أو أحد مساعديه للاحتجاج على أحد القرارات، فتترتب عليه عقوبة شخصية على اللاعب الذي يدوًّن اسمه.

أما في حال عدم تشخيص اللاعب المعني، فيتم تسليط الغرامة على قائد الفريق.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة للحد من حالة الفوضى وعدم الانضباط التي باتت تسود ملاعب كرة القدم الجزائرية في السنوات الأخيرة والتي تصل في بعض الأحيان إلى استخدام العنف اللفظي والجسدي ضد الحكام.