ترامب والفنون القتالية.. قصة عشق لا تنتهي

بعد أن ملأ الدنيا بتصريحاته المثيرة للجدل يبدو أن ضجيج تلك المرحلة قد خف؛ مفسحا المجال أمام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للتعبير عن مكنوناته حول علاقته بعالم الفنون القتالية (إم إم إي) المختلطة الذي تربطه بها على ما يبدو قصة عشق لا تنتهي.

فقد ظهر ترامب أول أمس السبت في حدث "يو إف سي 295" للفنون القتالية المختلطة الذي أقيم في نيويورك -وسط هتافات الجماهير باسمه- ليتابع الحدث الذي توج فيه البرازيلي أليكس بيريرا والإنجليزي توم أسبينال.

President Trump on the Jumbotron at #UFC295 . Crowd gave a standing ovation.

وهذا ليس الظهور الأول لترامب الذي يعد صديقا لدانا وايت رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة. حيث سبق له أن حضر حدثي "يو إف سي 287 و290".

ولا يزال المقاتل الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس حديث وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد واقعته الشهيرة في يوليو/تموز الماضي، عندما قفز من فوق قفص النزال الحديدي لمصافحة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

Dricus Du Plessis greats Donald Trump and Dana White following his TKO win over Robert Whittaker!

What a statement! Congrats

