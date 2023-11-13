ترامب والفنون القتالية.. قصة عشق لا تنتهي

بعد أن ملأ الدنيا بتصريحاته المثيرة للجدل يبدو أن ضجيج تلك المرحلة قد خف؛ مفسحا المجال أمام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للتعبير عن مكنوناته حول علاقته بعالم الفنون القتالية (إم إم إي) المختلطة الذي تربطه بها على ما يبدو قصة عشق لا تنتهي.

فقد ظهر ترامب أول أمس السبت في حدث "يو إف سي 295" للفنون القتالية المختلطة الذي أقيم في نيويورك -وسط هتافات الجماهير باسمه- ليتابع الحدث الذي توج فيه البرازيلي أليكس بيريرا والإنجليزي توم أسبينال.

President Trump on the Jumbotron at #UFC295. Crowd gave a standing ovation. pic.twitter.com/bBKe5Njbsm — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) November 12, 2023

وهذا ليس الظهور الأول لترامب الذي يعد صديقا لدانا وايت رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة. حيث سبق له أن حضر حدثي "يو إف سي 287 و290".

ولا يزال المقاتل الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس حديث وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد واقعته الشهيرة في يوليو/تموز الماضي، عندما قفز من فوق قفص النزال الحديدي لمصافحة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

Dricus Du Plessis greats Donald Trump and Dana White following his TKO win over Robert Whittaker! What a statement! Congrats @dricusduplessis @ufc #ufc290 #ufc pic.twitter.com/XvxOymhrqX — Nina-Marie Daniele (@ninamdrama) July 9, 2023

وجاءت واقعة دريكوس بعد فوزه على الأسترالي روبرت ويتاكر ببطولة للفنون القتالية المختلطة في حدث "يو إف سي 290".

ومؤخرا أشاد ترامب بمسيرة النجم الروسي حبيب نور محمدوف، بطل العالم السابق للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، والذي لم يُهزم في أي نزال.

وقال ترامب عن البطل نور محمدوف خلال مقابلة على قناة الاتحاد عبر يوتيوب "أعتقد أن حبيب كان رائعا، ويبدو أنه لن يعود".

وفي سبتمبر/أيلول 2021، أعلنت شركة أميركية للبث التلفزيوني أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سيعلّق مساء السبت 11 سبتمبر/أيلول في فلوريدا على سلسلة مباريات في الملاكمة ستشهد إحداها عودة بطل العالم السابق للوزن الثقيل إيفاندر هوليفيلد إلى الحلبة؛ حيث سيواجه النجم البرازيلي في الفنون القتالية المختلطة فيتور بلفور.

ونقل عن ترامب قوله "أحبّ المقاتلين العظماء والمعارك الكبيرة، وأتطلع لرؤية كل منهما مساء السبت ومشاركة أفكاري في الصف الأول في الحلبة".

وسبق لترامب، قطب العقارات السابق، أن استضاف العديد من مباريات الملاكمة في كازينوهاته في أتلانتيك سيتي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.