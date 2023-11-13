بالفيديو- بكوفية وشارة سوداء ناد تشيلي يعلن الحداد على شهداء فلسطين

عبر فريق ديبورتيفو بالستينو التشيلي عن دعمه لفلسطين في مباراته أمام فريق نوبيلينسي بالدوري المحلي لكرة القدم، حيث ارتدى لاعبوه الكوفية الفلسطينية وجثوا على ركبهم -قبل المباراة- احتراما وحدادا على الشهداء الذين قتلهم القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 38 يوما على المدنيين في قطاع غزة.

وبلغ عدد من استشهدوا بالقطاع المحاصر -حتى اللحظة- جراء القصف الإسرائيلي 11 ألفا و187 فلسطينيا على الأقل، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة، وعدد الجرحى أكثر من 28 ألفا.

ونشر نادي ديبورتيفو بالستينو صور اللاعبين على منصة إكس معنونة بعبارة "أكثر من كونه فريقا، بل إنه شعب بأكمله".

ويعرف عن النادي المشارك بالدوري التشيلي بأنه من أكبر الداعمين والمساندين للقضية الفلسطينية منذ عشرينيات القرن الماضي.

وكتب الفريق على حسابه "يحمل لاعبونا اليوم شارة حداد على قمصانهم، تعبيرًا عن الاحترام والذكرى لجميع المتوفين من قطاع غزة حتى الضفة الغربية، اليوم، يجب أن نقف ضد كل أشكال العنف أكثر من أي وقت مضى".

يذكر أن مؤسسي الفريق مجموعة من الجالية الفلسطينية التي هاجرت إلى تشيلي في القرن الـ19، وكان البداية ناديا للهواة يحمل اسم فلسطين (بالستينو) إلى أن جاء عام 1952 واعترفت به رابطة الأندية التشيلية وأصبح جزء منها، ومنذ ذلك التاريخ يواصل دعمه لفلسطين وإظهار التضامن في كل المناسبات.