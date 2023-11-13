العدوان الإسرائيلي يجبر منتخبي فلسطين ولبنان على بدء تصفيات مونديال 2026 خارج ملعبهما

يبدأ المنتخب الفلسطيني لكرة القدم سعيه للحصول على مقعد في المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشارقة -الخميس المقبل- بمواجهة لبنان على ملعب محايد بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكان من المقرر إقامة مباراة الخميس الافتتاحية ضمن المجموعة التاسعة في بيروت قبل أن يستضيف منتخب "الفدائيين" نظيره الأسترالي الأسبوع التالي، لكن المجازر الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال في القطاع، أجبر المسؤولين على البحث عن أماكن جديدة.

وسيلتقي لبنان وفلسطين على ملعب "خالد بن محمد" في الإمارات قبل أن يواجه المنتخب الفلسطيني، الذي يخوض مبارياته عادة على ملعب "فيصل الحسيني" في رام الله بالضفة الغربية، أستراليا في الكويت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وتستضيف أستراليا بقيادة المدرب غراهام أرنولد، بنغلادش في ملبورن قبل مواجهة فلسطين.

وكانت حسابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغنت بالمنتخب الفلسطيني الذي تأهل إلى كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر، ووصفته بأنه صاحب "قوة واقتدار وعزيمة لا تلين" وتابعت أن منتخب "أسود كنعان الشجعان ومنتخب العزة والكرامة سيكون في رحاب المجموعة الثالثة إلى جانب إيران والإمارات وهونج كونج الصين".

حيّا الله منتخب الفدائيين أبطال فلسطين الذي يعود إلى بطولة كأس آسيا للمرة الثالثة، بقوة واقتدار وعزيمة لا تلين. #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/q4Jm23U8ut — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) November 10, 2023

وتنطلق مباريات المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 الموسعة المكونة من 48 منتخبا هذا الأسبوع، حيث ضمنت آسيا 8 مقاعد بالإضافة إلى مقعد تاسع متاح من خلال مباراة فاصلة بين القارات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات التسع للمرحلة الثالثة التي من المقرر أن تنطلق في سبتمبر/أيلول 2024.