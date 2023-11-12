"لا تبكوا علي سأنتصر بمفردي".. جمهور الأفريقي التونسي يتضامن مع غزة

أصبحت مدرجات الملاعب منصات تضامن وتأييد جماهيري للشعب الفلسطيني وقطاع غزة، وآخر مظاهر هذا التضامن ما قامت به جماهير النادي الأفريقي التونسي خلال مباراة فريقها لكرة اليد ضد الترجي الرياضي، أمس السبت، في إطار الجولة الـ11 من بطولة دوري النخبة المحلي.

ورفعت جماهير الأفريقي لافتة كتب عليها "لا تبكوا علي سأنتصر بمفردي"، تتوسطها صورة لطفلة فلسطينية ترتدي ثوبا ملطخا بالدماء، وتحمل في يدها لعبة وعلم فلسطين، وكتب على صدرها باللون الأحمر "+4K" في إشارة لاستشهاد أكثر من 4 آلاف طفل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وحتى الآن.

وحسم الترجي المباراة لصالحه، بالفوز على الأفريقي 20-16.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ 37 يوما ليرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا حتى اللحظة في القطاع جراء القصف المتواصل أكثر من 11100 شخص، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة، ويزيد عدد الجرحى إلى أكثر من 28 ألفا.