توج فريق صن داونز الجنوب أفريقي بلقب النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 2-صفر، اليوم الأحد، في إياب نهائي البطولة القارية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الوداد 2-1 في الدار البيضاء، وينجح صن داونز في الفوز 3-2 بمجموع المباراتين.

وتقدم صن داونز عن طريق بيتر شالولايل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف زميله أوبري موديبا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وثأر صن داونز من الوداد الذي تسبب في إقصائه من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وأضاف صن داونز لقبا أفريقيا جديدا لخزائنه، بعدما سبق له الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2016 وكأس السوبر الأفريقي عام 2017، في حين خسر الوداد ثاني نهائي أفريقي خلال العام الجاري، بعد خسارته بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري في يونيو/حزيران الماضي.

وتوج باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) فريق صن داونز بكأس البطولة القارية.

وانطلق الدوري الأفريقي في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمشاركة 8 أندية، وأقيمت المواجهات بنظام الذهاب والإياب من الدور ربع النهائي.